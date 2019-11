Napoli | potrebbe non esserci l’arbitrato!”

Liverpool-Napoli - le probabili formazioni : Ancelotti potrebbe lanciare Mertens dal 1' : Il Napoli cerca la scossa nel match che lo vedrà di scena ad Anfield Road contro il Liverpool, valido per la quinta giornata della fase a gironi del gruppo E di Champions League. Azzurri che sono in piena crisi di risultati, con la vittoria che manca da più di un mese. Di fronte ci sono i Reds che, invece, sono i campioni d'Europa in carica e stanno dominando la Premier League in questa stagione. In classifica le due squadre sono separate da un ...

Inter - Mertens potrebbe dire addio al Napoli a giugno : i nerazzurri sarebbero in corsa : L'Inter si sta muovendo non solo per il mercato di gennaio, visto che i nerazzurri starebbero ponendo le basi per muoversi con forza anche la prossima estate, quando potrebbero contare sul tesoretto importante ricavato dalle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan per oltre cento milioni di euro complessivi. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è da sempre attento al mercato degli svincolati, come dimostrato negli scorsi anni alla ...

Longhi : ”Napoli - la multa? Ci potrebbe essere una presa di posizione da parte della squadra” : Longhi: se De Laurentiis ha deciso di mandare la squadra in ritiro è perché, a prescindere dal gioco e dal risultato, non era contento Longhi NAPOLI DE LAURENTIIS – Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato anche di De Laurentiis e delle recenti vicende in casa Napoli. Queste le sue parole: SU ...

Napoli : contatti avviati con Kessiè. Ecco quando si potrebbe aprire la trattativa… : Kessiè sembrerebbe sempre più lontano dal Milan. Secondo calciomercato.com, il Napoli è intenzionato ad affondare il colpo per provare ad aggiudicarselo già a gennaio. A giudicare dalle parole di Stefano Pioli, i margini per una riapertura nei confronti di Kessiè ci sono tutti, ma la palla è, metaforicamente, tra i piedi dell’ex Atalanta. Queste, le dichiarazioni del mister rossonero in merito: “Se è mia intenzione recuperare ...

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Napoli - nel futuro di Callejon potrebbe esserci la Cina : il Dalian Yifang interessato : Il mese venturo potrebbe essere l'ultimo vissuto da José Maria Callejon con la maglia azzurra del Napoli. Lo spagnolo a gennaio potrebbe lasciare la città partenopea per trasferirsi altrove, oltreoceano. Destinazione? Cina! Ebbene sì, la Cina potrebbe essere il futuro di Callejon, al pari del suo ex compagno di squadra Marek Hamsik, lo spagnolo starebbe valutando un'offerta stratosferica presentata dal Dalian Yifang, attuale squadra del ...

Il Napoli potrebbe incassare 10 milioni dal passaggio agli Ottavi di Finale di Champions : Dopo la breve sosta per gli impegni nazionali di qualificazione ad Euro 2020, dal prossimo weekend riprenderanno i classici appuntamenti per club: il campionato e le coppe Europee, la Champions League e l'Europa League. Il Napoli di Carlo Ancelotti dovrà prima vedersela con il Milan di Pioli allo stadio Meazza di Milano per prendere poi, successivamente, un volo con destinazione Liverpool. Gli azzurri mercoledì 27 novembre avranno un faccia a ...

Gazzetta : Berge (Genk) potrebbe essere il primo acquisto della rivoluzione Napoli : Non è un mistero che il centrocampo sia il reparto in cui il Napoli ha sicuramente maggiori carenze, proprio per questo è proprio ad un mediano di qualità che si punterà nel prossimo mercato. A tal proposito la Gazzetta dello Sport fa il nome di Sander Berge, il 21enne centrocampista del Genk. Il profilo del calciatore è in linea con quelli che sono i canoni entro cui si muove normalmente il Napoli, proprio per questo Giuntoli lo segue da ...

Difesa Napoli – Potrebbe essere questo a spingere Ancelotti verso il 4-3-3 : La Difesa del Napoli al centro dell’articolo de Il Corriere del Mezzogiorno, edizione odierna. Difesa azzurra – Tralasciando i primi 7 gol, sembrava ch eil Napoli avesse trovate un solido equilibrio difensivo. Qualcosa non sta funzionando ed il cambio di sistema di gioco Potrebbe aiutare la fase difensiva. “«Non lasciare che le batoste segnino la fine: ricalibra e riparti. Sii flessibile e sfruttale a tuo vantaggio». È ...

Younes potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio : L’edizione odierna de Il Mattino dà Amin Younes partente già nella prossima sessione di calciomercato. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Amin Younes potrebbe essere ceduto già nel corso della sessione di calciomercato di gennaio. In tutta la stagione ha giocato solo 82 minuti. Il giocatore tedesco di origini libanesi immaginava un impiego ben diverso: contro il Genoa avrebbe potuto timbrar presenza per qualche giro di ...

Florenzi-Napoli : a gennaio si potrebbe fare con questa formula : Alessandro Florenzi è diventato un vero e proprio caso alla Roma e di conseguenza un concreto obiettivo per ciò che concerne il mercato di gennaio per il Napoli. A rafforzare il probabile addio del calciatore sarebbe il mister Paulo Fonseca che non lo reputa necessario per i suoi schemi. Nelle tre ultime partite il calciatore è partito dalla panchina. A complicare la situazione è la sua duttilità. Può giocare da esterno basso oppure alto, ...

GdS : Il Napoli punta Berge del Genk. Ecco quando si potrebbe chiudere : Il Napoli si sta già muovendo per il prossimo mercato di gennaio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club partenopeoi vorrebbe chiudere con il Genk l’acquisto del centrocampista Berge già a partire dalla prossima sessione di calciomercato, quella di gennaio. Cristiano Giuntoli vorrebbe concludere subito l’operazione. Una soluzione che il Genk, proprietario del cartellino di Sander Berge sta ...

Inter - probabile interesse per Allan : il Napoli potrebbe cederlo in cambio di Vecino : Uno dei giocatori che potrebbe fare molto comodo all'Inter di Antonio Conte è Allan. Il giocatore brasiliano non sta passando un buon momento con la maglia del Napoli e potrebbe dire addio molto presto. Il giocatore è tra quelli finiti maggiormente nel mirino delle critiche nelle ultime settimane per la crisi di risultati che sta attanagliando la squadra di Carlo Ancelotti. Nei giorni scorsi vi è stato un brutto episodio che ha coinvolto la ...

Cormezz : il progetto Napoli è a rischio - un passo indietro dei calciatori potrebbe salvarlo : C’è l’ammutinamento e l’affronto personale della squadra nei confronti di una decisione presa personalmente dal presidente De Laurentiis, ma poi c’è anche il campionato e la Champions, proprio per questo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, i calciatori verranno messi al corrente delle decisioni prese prima della sfida con il Milan. Non c’è nessuna certezza su quali decisioni saranno ma bisogna tener presente che in ...