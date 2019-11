Napoli-De Laurentiis | l' ora del disgelo | vertice venerdì dopo il Liverpool

Napoli - programmato l’incontro De Laurentiis-squadra : venerdì giornata caldissima - tutti i dettagli : Sono ore calde in casa Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la fondamentale sfida di Champions League contro il Liverpool, l’obiettivo è quello di allontanare la crisi con una grande prestazione. La squadra non sta rispondendo in campo con buone prestazioni, nel dettaglio la classifica è preoccupante, contro il Milan è arrivato solo un pareggio con la prestazione che è stata altalenante. Ma a preoccupare è la ...

Napoli-De Laurentiis - incontro in vista : Allan colloquio con Giuntoli : La crisi interna va risolta, con i risultati e anche con qualche chiarimento. Il Napoli di Carlo Ancelotti si ritrova a Liverpool, davanti una partita importante e dietro il caos delle ultime...

Tuttomercatoweb : De Laurentiis non assisterà a Liverpool-Napoli : Aurelio De Laurentiis non parteciperà alla trasferta di Napoli. Lo riferisce Tuttomercatoweb Negli ultimi giorni sembrava fosse molto probabile che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, partecipasse alla trasferta di Liverpool per seguire la propria squadra. Secondo quanto riferito pochi minuti fa da Tuttomercatoweb, il patron azzurro resterà invece in Italia e guarderà il match direttamente dalla tv. Per il momento non vengono resi ...

Calciomercato Napoli - individuato il primo rinforzo per la prossima stagione : De Laurentiis bussa in casa Hellas Verona : Il club azzurro ha messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona protagonista di un ottimo avvio di campionato Il Napoli ha già individuato il prossimo obiettivo di mercato, si tratta di Sofyan Amrabat, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Claudio Grassi/LaPresse Il club azzurro però non potrà acquistare il classe 1996 a gennaio perché, avendo collezionato presenze ...

Napoli - De Laurentiis multa tutti i giocatori per i risultati deludenti : Società da una parte, squadra dall’altra. Il legame spezzato è la peggiore notizia per i tifosi del Napoli, costretti a osservare la paradossale situazione innescata dalla scelta dei giocatori di non proseguire il ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio interno contro il Salisburgo del 5 novembre scorso. La mancata vittoria, seguita dal duro confronto negli spogliatoi tra i giocatori e il vicepresidente dei ...

Sabatini : ”De Laurentiis sta facendo il male del Napoli” : Sabatini: De Laurentiis ha diritto di fare tutto ciò che sta facendo, o meglio lo dirà il tribunale, ma sta facendo il male del Napoli, credo sia un clamoroso autogol Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, per parlare della situazione attuale del Napoli, di De Laurentiis e di altro. Queste le parole del giornalista: SUI TIFOSI DEL NAPOLI CHE SI AGGRAPPANO A TUTTO PER VENIR FUORI DA QUESTA ...

De Laurentiis punisce i giocatori del Napoli : ad Allan una multa da 200 mila euro : L’era di Aurelio De Laurentiis sta per finire? C’è il sospetto che dietro lo scontro “finale” tra patron e squadra

Napoli - De Laurentiis fa partire multe per 2 - 5 milioni : stangata di 200 mila € per Allan : Come già anticipato nei giorni scorsi il presidente Aurelio De Laurentiis ha mantenuto la sua parola ed ha fatto partire le raccomandate con le relative sanzioni per i suoi giocatori. Sanzioni che fanno chiaramente riferimento ai comportamenti assunti dai calciatori azzurri durante "l'ammutinamento" ed il rifiuto di seguire lo staff tecnico in ritiro. Il patron del Napoli ha ritenuto questo atteggiamento poco professionale, irrispettoso delle ...

Napoli - De Laurentiis pronto al chiarimento con la squadra : Napoli, De Laurentiis pronto al chiarimento con la squadra Il pareggio del Napoli nei confronti del Milan non ha lasciato alle spalle il momento negativo degli azzurri, anzi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive del rientro in Italia di Aurelio De Laurentiis e dell’incontro che ci sarà con tutta la squadra affinchè si possa provare a risolvere una volta e per tutte la situazione. Secondo il quotidiano, Ancelotti sarà il ...

Napoli. De Laurentiis batti un colpo. Ma che sia quello giusto : Proprio come in un film. Alla vigilia della partita contro il Liverpool, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna dagli Stati Uniti e chiarirà la sua strategia per tentare di salvare la stagione azzurra. Il Napoli di Carlo Ancelotti è un disastro in campionato, ma in Champions ha quasi conquistato la qualificazione agli Ottavi. De Laurentiis comprende bene questo dilemma e ne terrà ben conto in queste ore. Ore decisive perchè ...