Napoli | col Liverpool cuore ritrovato e un grosso calcio alla crisi

Napoli – Ancelotti oltre le critiche : “ambiente sano! Disgelo col presidente? C’è già…” : Carlo Ancelotti, il pareggio contro il Liverpool e la situazione interna in casa Napoli: le parole dopo la paritta di Champions di questa sera Il Napoli ha fermato questa sera il Liverpool: Mertens non è bastato al club partenopeo, che ha dato comunque una buona risposta in campo al caos interno creatosi nella società. Un pareggio soddisfacente, quello del Napoli, che ha messo i bastoni tra le ruote ai campioni ...

Klopp : “Non era il solito Napoli - sull’1-0 si sono difesi col cuore” : Jurgen Klopp sperava di chiuderla qui, anche se per il Liverpool il Napoli ormai è una specie di bestia nera. Stavolta si deve accontentare di un pareggio che lo manda a giocarsi la qualificazione all’ultima giornata contro il Salisburgo. “È chiaro che avremmo voluto chiudere la questione stasera. sono andati in vantaggio e si è infortunato Fabinho, dopo aver trovato il vantaggio hanno lottato. Non era il solito Napoli: si sono ...

Mirror : 5 tifosi del Napoli fermati per disordini prima della partita col Liverpool : Il Mirror riporta di cinque tifosi del Napoli arrestati per disordini fuori allo stadio di Anfield prima della partita del Liverpool. La polizia ha confermato che i cinque uomini, arrestati con l’accusa di una serie di reati tra cui il disordine violento e oltraggio a pubblico ufficiale sono in stato di fermo Tre uomini, di 29, 31 e 45 anni, sono stati arrestati con l’accusa di oltraggio, mentre un uomo di 30 anni é stato arrestato ...

Mertens non basta - il Napoli ad un passo dall’impresa : 1-1 col Liverpool : Il Napoli non riesce a portare a casa 3 preziosi punti: 1-1 contro il Liverpool questa sera in Champions League Il big match del girone E è terminato con un pareggio che rimanda il verdetto del primato della classifica all’ultima giornata. E’ stato Mertens ad accendere la serata: il belga ha infatti sbloccato il match, segnando il gol del vantaggio del Napoli. Un gol che ha spiazzato la squadra di Klopp che ha subito iniziato ...

Champions League - l'Inter batte lo Slavia : Lautaro e Lukako - sorpasso al Borussia. Napoli pari col Liverpool : l'Inter resta aggrappata alla qualificazione agli ottavi di Champions League: vince 3-1 in casa dello Slavia Praga con un grandissimo finale, trascinata dai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Lukaku, con tanto di beffa Var sul pareggio dei cechi (arrivato su rigore decretato via replay dopo un go

Napoli - è una grande impresa! Gli azzurri bloccano il Liverpool ad Anfield e pregustano anche il colpaccio [FOTO] : Liverpool-Napoli live – Campioni in carica in Champions e ‘straprimi’ in Premier League. Il Liverpool stellare di Jurgen Klopp, però, non ha ancora chiuso i conti con la qualificazione agli ottavi. Di fronte il Napoli di Ancelotti che vive un momento di difficoltà, ma che (poco più di due mesi fa, quando c’era ancora serenità) è riuscito ad infrangere il muro reds. Era ed è rimasta, quella, l’unica sconfitta ...

Un bel Napoli pareggia a Liverpool - 1-1 e si decide col Genk al San Paolo : Un buon Napoli - compatto, attento, sicuro - riesce a pareggiare 1-1 ad Anfield Road sul campo dei campioni d'Europa del Liverpool. Gran primo tempo azzurro che termina in vantaggio con la rete...

Champions : colpaccio Inter - Napoli pari : 22.56 L'Inter si rilancia in Champions vincendo a Praga sullo Slavia; il Napoli pareggia a Liverpool e resta in piena corsa per gli ottavi di finale. Slavia Praga-Inter 1-3 Nerazzurri in vantaggio al 19' con Lautaro (assist di Lukaku); pari ceco su rigore con Soucek (37'). Nel finale Lukaku (81') e Lautaro bis (88'). Liverpool-Napoli 1-1 Martens sblocca la gara al 21' su lancio di Di Lorenzo. Reds più determinati nella riprsa. Dopo un ...

Live Liverpool-Napoli 0-1 Firmino pericolosissimo di testa : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

Capello scettico sul Napoli : “Ad Anfield servirà un miracolo” : L’ex allenatore Fabio Capello, ai microfoni di Sky ha commentato il momento del Napoli e la delicata trasferta contro il Liverpool Secondo Capello il tecnico azzurro “Carlo Ancelotti deve fare un miracolo contro il Liverpool. Nel primo tempo contro il Milan si è visto un Napoli poco voglioso e determinato che non ha lottato su ogni pallone. Per uscire indenni contro Klopp servirà ben altro” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Napoli-De Laurentiis - incontro in vista : Allan colloquio con Giuntoli : La crisi interna va risolta, con i risultati e anche con qualche chiarimento. Il Napoli di Carlo Ancelotti si ritrova a Liverpool, davanti una partita importante e dietro il caos delle ultime...

Calciomercato - assalto del Napoli al Verona : Genoa e Torino tentano il colpo - sorpresa Cagliari : Si gioca una giornata importante valida per la Champions League mentre le altre squadre si preparano per il nuovo turno di campionato. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare e si muovono con insistenza sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi in vista delle prossime sessioni. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Napoli – Il Napoli prepara una mezza rivoluzione sul mercato, l’ultimo nome è quello di ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : domani il turno infrasettimanale. Pro Recco col Quinto - Ortigia a Napoli : Approfittando della pausa delle Coppe Europee domani torna il campionato di Serie A1 di Pallanuoto: la nona giornata, dopo i rinvii per l’allerta meteo di sabato scorso di Savona-Florentia e Quinto-Lazio, dovrebbe disputarsi regolarmente. La capolista Pro Recco, a punteggio pieno, riceve proprio il Quinto, mentre la più immediata inseguitrice, l’Ortigia, fa visita al fanalino di coda Napoli. La Sport Management va a giocare in casa ...

Napoli - il Collegio arbitrale deciderà entro tre mesi sulle multe inflitte ai giocatori : Sarà una decisione inappellabile e dovrebbe arrivare entro fine febbraio il giudizio del Collegio arbitrale chiamato a pronunciarsi sulle multe che il Napoli Calcio ha deciso di infliggere ai propri calciatori per l”ammutinamento’ del 5 novembre contro il ritiro deciso dalla società. La richiesta di risarcimento arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo per tutti i giocatori coinvolti ad eccezione di Allan e ...