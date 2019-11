Napoli – Ancelotti oltre le critiche | “ambiente sano! Disgelo col presidente? C’è già…”

Napoli - De Laurentiis : “bravi Ancelotti e i giocatori. I problemi li risolveremo tra di noi” [FOTO] : “Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, commenta su Twitter il pareggio contro il Liverpool. “Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti su De Laurentiis : “il disgelo c’è già - anche se stasera faceva molto freddo” : “Ottenere un pari qui non è mai facile, eravamo in partita anche se abbiamo sofferto abbassandoci molto. Ma contro di loro non c’è altra maniera per uscire vivi da qui. Il girone si è messo bene, con l’ultima in casa. E’ stata una buona serata”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky il pareggio contro il Liverpool ad Anfield. Sulla differenza di rendimento fra campionato e ...

Liverpool-Napoli - dopo il pareggio Ancelotti e Klopp si danno il cinque : Un pareggio che vale quasi una vittoria, quello agguantato ad Anfield dal Napoli di Ancelotti. La squadra ha giocato convalescente contro un’avversaria di spessore notevole, il Liverpool di Klopp, la squadra più forte d’Europa. I due tecnici sono due giganti del calcio e hanno messo in campo le loro idee di calcio e i protagonisti del loro gioco chiudendo la partita in pareggio, e dimostrando l’assoluta parità. All’uscita dal campo, quando si ...

Liverpool-Napoli - a Mertens risponde Lovren : finisce 1 a 1 - Ancelotti ha una prima reazione : Il Napoli si ritrova tra le mura di Anfield. Ancora non arriva la vittoria che avrebbe significato qualificazione matematica agli ottavi di Champions League, ma contro il Liverpool campione d’Europa in carica i partenopei trovano un prezioso pareggio. Al gol di Mertens nel primo tempo risponde Lovren nella ripresa. L'articolo Liverpool-Napoli, a Mertens risponde Lovren: finisce 1 a 1, Ancelotti ha una prima reazione proviene da Il Fatto ...

Live Liverpool-Napoli 0-0 out Callejon - Ancelotti con la difesa a tre : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

Daily Mirror - Maddock : “Klopp aveva parlato con Ancelotti della crisi del Napoli” : David Maddock, giornalista del Daily Mirror, ha parlato, a Tuttomercatoweb.com, di un incontro tra Klopp e Ancelotti in cui avrebbero parlato della crisi del Napoli Negli ultimi anni, il Napoli è stata una delle poche squadre a creare qualche problema al Liverpool. “Klopp crede che derivi dall’intelligenza del Napoli. Hanno una struttura chiara, degli schemi definiti, ma poi sanno adattarsi. Si sono adattati, per esempio, al pressing del ...

Calciomercato Napoli 2020 : via Ancelotti e rivoluzione in squadra? : Calciomercato Napoli 2020: via Ancelotti e rivoluzione in squadra? La prima metà della stagione 2019/2020, com’è evidente, non ha convinto né tifosi né dirigenza del Napoli. Quest’ultima, secondo le indiscrezioni delle testate giornalistiche, starebbe studiando un piano per rivoluzionare la squadra ormai alla fine di un ciclo Già a fine Novembre gli azzurri al settimo posto hanno abbandonato con molta probabilità la lotta scudetto. La squadra di ...

Napoli - Ancelotti spazza via ogni dubbio : “mai pensato di dimettermi - non esiste alcun caso Insigne” : Carlo Ancelotti fa chiarezza sulla sua posizione e su quella dei giocatori in merito al momento negativo: l’allenatore del Napoli ha la fiducia di squadra e dirigenza e non ha mai pensato di dimettersi Ancelotti interviene a fare chiarezza, con la solità sincerità e la grande calma che lo contraddistingue. In casa Napoli il momento è tutt’altro che tranquillo, vista la pioggia di multe voluta da Aurelio De Laurentiis contro gli ...

In tv il Napoli sembra davvero sereno come dice Ancelotti : Probabilmente la conferenza stampa di Ancelotti era proprio ciò che serviva ai calciatori per sbloccarsi. Quando il tecnico ha smesso di parlare, Tv Luna ha trasmesso le immagini dell’allenamento del Napoli ad Anfield. Ebbene, la squadra è sembrata molto rilassata, compatta, serena. Stretti tutti in cerchio hanno riso fragorosamente e scambiato tra loro sorrisi e pacche sulle spalle. Ancelotti sorrideva mentre parlava con loro, tutti ...

Napoli - Ancelotti mette le cose in chiaro : “mai pensato alle dimissioni” : “La sfida di Liverpool vale molto. Abbiamo due match ball per passare turno, ci proviamo al primo, la squadra e’ molto concentrata”. Sono le dichiarazioni tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. “A questa squadra manca il colpo per uscire da una situazione che e’ diventata complicata. Sul campo non siamo riusciti ad esprimere tutto il potenziale ...

Liverpool-Napoli - riecco Ancelotti : «Non ho mai pensato alle dimissioni» : Carlo Ancelotti rompe il silenzio. Alla vigilia del match di Liverpool, l'allenatore del Napoli torna a parlare tre settimane dopo l'ammutinamento nella folle notte di...

Liverpool-Napoli - riecco Ancelotti : «Molto più sereni di quel che dite» : Carlo Ancelotti rompe il silenzio. Alla vigilia del match di Liverpool, l'allenatore del Napoli torna a parlare tre settimane dopo l'ammutinamento nella folle notte di Salisburgo.

Liverpool-Napoli - Klopp : “Partita difficile - Napoli veloce e tecnico - andremo in campo per vincere. Cosa consiglio ad Ancelotti? Su Salah e Matip…” : Jurgen Klopp in conferenza stampa Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli. Il tecnico tedesco, da Anfield Road, presenta il match di Champions League contro il Napoli. Klopp: “Napoli sfavorito? In Germania non scommettiamo (ride, ndr) anche se i bookmakers ci danno per favoriti c’è da pensare che sarà una sfida facile. Come ho detto prima resta una partita di calcio e dobbiamo affrontarla nel ...

Klopp sul Napoli : ”Ancelotti non ha bisogno dei miei consigli. Ritiro? Non ho idea” : Conferenza stampa Klopp prima di Liverpool-Napoli, le dichiarazioni sulla situazione in casa azzurri CONFERENZA STAMPA Klopp LIVERPOOL Napoli – A margine della conferenza stampa pre-match, sta parlando Jürgen Klopp, special trainer del Liverpool. La partita, che si disputerà domani sera alle ore 20:45, vede fronteggiarsi due allenatori di livello internazionale. Per questo motivo il tecnico […] Leggi tutto L'articolo Klopp sul ...