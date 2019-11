Nainggolan | la moglie Claudia e la sorella Riana vanno a trovare Francesco Totti

La moglie di Nainggolan continua la battaglia contro il cancro : Cos'ho fatto di male per meritarmi questo? : La moglie di Radja Nainggolan ha annunciato lo scorso luglio di avere il cancro. Un brutto annuncio che ha sconvolto la sua famiglia e i migliaia di fan che la seguono da tempo. Claudia sui social spesso si sfoga, si è mostrata quando si è rasata i capelli e non ha paura di farsi vedere nella sua fragilità. Claudia è una leonessa che vuole e deve vincere questa "guerra" per sé, ma anche per la sua famiglia.\\Aysha e Mailey, le due figlie, danno ...

Cagliari - Nainggolan a cuore aperto : “ho scelto di tornare per mia moglie - è più facile per lei combattere dove è nata” : Il centrocampista del Cagliari ha parlato della scelta di tornare al Cagliari, presa per permettere alla moglie di guarire con serenità Gli errori e gli eccessi sono alle spalle, Radja Nainggolan sembra aver messo definitivamente la testa a posto, compiendo quel passo in avanti che tutti si aspettavano da lui. Messo alla porta dall’Inter, il belga ha scelto di tornare a Cagliari, una decisione presa anche per far felice la moglie ...

Radja Nainggolan e la malattia della moglie : «Prima uomo - poi calciatore» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja Nainggolan«Certe volte bisogna essere prima uomini e non pensare solo alla propria carriera». Radja Nainggolan scandisce bene le parole: la sua decisione di tornare a Cagliari per stare vicino alla moglie che sta lottando contro un tumore ha commosso il mondo dello sport. «Sapete della situazione di Claudia, sono tornato ...

Tristezza e coraggio - la moglie di Nainggolan sui social : “sarà un Natale di merda - ma alle mie bimbe dico…” [FOTO] : La moglie del centrocampista del Cagliari ha postato sui social un messaggio davvero toccante, da cui traspare la sua voglia di guarire Ormai da qualche settimana Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan, combatte contro una brutta malattia. Una sfida difficilissima da affrontare a testa altissima, con paura e coraggio allo stesso tempo. Stati d’animo che traspaiono dal messaggio pubblicato sui social da Claudia, decisa a ...

È tornato il «Ninja» Nainggolan - tra gol e dediche alla moglie malata : LA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJADentro un gol ci sono tante cose. C’è la gioia, c’è la rabbia. C’è un pallone da scagliare nella porta avversaria, c’è una malattia da prendere a calci e mandare lontano, il più lontano possibile. Dentro un gol ci sono un uomo ...

“Questo è per Claudia”. Radja Nainggolan - il dolce gesto per la moglie che lotta contro il cancro : Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno.\\La donna, che dal centrocampista di nuovo al Cagliari ha avuto ...

Cagliari - la dedica commovente di Nainggolan : il gol è per la moglie malata di tumore : Radja Nainggolan segna il suo primo gol dopo il ritorno al Cagliari: il centrocampista dedica la rete alla moglie Claudia in lotta contro un tumore da diversi mesi Radja Nainggolan firma il suo primo gol con la maglia del Cagliari. E che gol! Il centrocampista belga segna la rete del vantaggio dei sardi sulla Spal grazie ad un missile che si spegne sotto l’incrocio. Nel post partita la dedica va alla moglie Claudia, da diversi mesi ...

Claudia Lai - moglie Nainggolan/ Lite in strada con una signora : "Non l'ho aggredita!" : Claudia Lai, moglie Radja Nainggolan. Lite in strada con una signora, poi racconta su Instagram: "Non l'ho aggredita". E pubblica video in una farmacia...