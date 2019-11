Mourinho abbraccia il raccattapalle che serve la palla del pareggio VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Lo Special One è sempre lo special one elo ha dimostrato ancora una volta ieri sera. Non solo vincendo in rimonta contro l’Olympiacos e qualificandosi per gli ottavi i finale di Champions, ma per un curioso episodio accaduto sul gol delAl 50′ l’azione, veloce e precisa, che porta alla rete di Kane, parte dal passaggio con le mani di un giovane, che in tempi record lancia il pallone a Aurier per la rimessa laterale che si rivela poi decisiva a spiazzare la difesa greca. A quel punto arrivache corre a ringraziare il: prima gli dà il cinque e poi loaffettuosamente, strappando sorrisi a tutti. Al termine della gara confessa anche che lo avrebbe voluto negli spogliatoi per festeggiare “Quel ragazzino è veramente un bravo, anche io lo sono stato tra i 10 e i 16 anni. Lui ha capito cosa ...

