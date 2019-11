Morto all’improvviso lo chef | leggenda nel mondo della cucina e della tv “Abbiamo perso

Sigaretta elettronica all’improvviso esplode - alcuni frammenti si trasformano come proiettili e trafiggono il cranio di un 38 enne Morto sul colpo : Un tragico incidente è avvenuto in Florida. Un uomo di 38 anni è morto in seguito all’esplosione di una Sigaretta elettronica. La Sigaretta, subito dopo l’esplosione, si è frantumata in mille pezzi alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri proiettili che si sono conficcati nel cranio dell’uomo uccidendolo sul colpo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato dai famigliari nella sua casa a St. ...