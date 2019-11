Milly D' Abbraccio all' Isola dei Famosi? L' appello | ' Chiamatemi!'

Laura Desiree - la giornalista che si spoglia mentre legge il tg ospite di “Live Non è la D’Urso” : il bacio con Milly D’Abbraccio : Momenti ad alto tasso erotico nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Dopo il duro botta e risposta tra Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri e Vladimir Luxuria, nello studio di Canale 5 ha fatto il suo ingresso Laura Desiree una delle giornaliste-spogliarelliste più famose. Originaria di Toronto, in Canada, la ragazza è uno dei volti noti di Naked News, il tg a luci rosse dove la conduttrice si spoglia integralmente mentre ...

Il grido d’aiuto di Milly D’Abbraccio : Sono morta dentro - non voglio più fare la pornostar” : “Vittorio Sgarbi ha detto di me che Sono un’intellettuale travestita da pornostar” così Milly D’Abbraccio comincia a parlare della sua decisione che ormai da tempo è diventata un tormento per lei:“Quella professione non era nei miei piani, è accaduto tutto per caso, la mia indole è stata sempre quella di essere timida e riservata. Diventare Pornostar è stato un compromesso con me stessa solo per raggiungere la notorietà". "Il personaggio ...

