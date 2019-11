Milano | protesta di Fridays for future davanti a sede di Amazon | “Dietro prezzi bassi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Tassatee usate i capitali per combattere il cambiamento climatico”. È questo il messaggio che gli attivisti milanesi diForhanno portato nel pomeriggio di fronte alladiItalia a. Qui hanno messo in scena una rappresentazione teatrale per denunciare il fatto che “dietro la possibilità di acquistare a prezzo ridotto, c’è lo sfruttamento dei diritti dei lavoratori e delle risorse del pianeta che come sappiamo non sono illimitate”. A meno di due giorni di distanza dal quarto sciopero globale che si terrà nel giorno del Black Friday gli attivisti invitano a ridurre i consumi e gli acquisti e chiedono di “tassaree usare i capitali ricavati per mettere in atto politiche di contrasto al cambiamento climatico” L'articolodifordi: “Dietro, c’è sfruttamento ...

