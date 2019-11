Milano | nasce l' ospedale più avveniristico d' Italia

CONI - nasce la Fondazione Milano-Cortina 2026 : approvati atto costitutivo e statuto : A L’Aquila, per la prima volta nella storia, si è riunita la Giunta Nazionale del CONI: punti interessanti dell’incontro odierno in Abruzzo sono stati quelli riguardanti l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione Milano-Cortina 2026 con delega al Presidente Malagò per la relativa firma e l’aver portato all’attenzione il contratto di servizio per il 2019 tra CONI e Sport e Salute firmato il ...

Milano : nasce fondo ForestaMi - cerca risorse per 3 mln di alberi entro 2030 (2) : (Adnkronos) - Già nel 2018, nell’ambito di ForestaMi, sono stati piantati 85mila alberi dai Comuni di Città Metropolitana che diventeranno 200mila nella primavera del 2020 grazie al lavoro svolto con i parchi, le associazioni, gli enti territoriali e l’aiuto dei cittadini. Le risorse raccolte sarann

Milano : nasce fondo ForestaMi - cerca risorse per 3 mln di alberi entro 2030 : Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Milano è destinata a diventare molto più verde da qui al 2030 e adesso ha anche un fondo, ForestaMi, per gestire le risorse che permetteranno di piantumare tre milioni di alberi. I soldi arriveranno in parte dal Comune, ma soprattutto dai privati e dal Governo. "L'ammin

Skyway Monte Bianco - le gift card sono in vendita al pop-up store Rinascente di Milano : Skyway Monte Bianco è molto più di una semplice funivia, è una meraviglia tecnologica made in Italy che offre un’esperienza di viaggio impareggiabile, che ti porta al punto più vicino alla vetta del Monte Bianco e al cielo, là dove lo sguardo si perde. Situate a Courmayeur, nel cuore delle Alpi e della Valle d’Aosta, le nuove funivie Skyway Monte Bianco sono il modo più veloce per raggiungere il punto ...

Tra amori “misti” - violenza e libertà : a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena con Voceallopera (e gli astri nascenti della lirica) : Due storie d’amore e morte, d’armi e di donne, scritte in epoche e stili diversi, ma accomunate dal sangue e dalla passione. La compagnia milanese Voceallopera, che ci ha abituati ad allestimenti freschi, sorprendenti e azzeccatissimi, inaugura la stagione lirica con un dittico inusuale: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale di Claudio Monteverdi, e Carmen di Georges Bizet, nella riduzione di Peter Brook. In scena il 7 e l’8 ...

Il giudice assolve Marco Carta per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano : Il giudice assolve Marco Carta per il furto delle magliette alla Rinascente. Queste le ultime notizie che emergono a seguito dell'udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Milano, tenutasi nella mattinata del 31 ottobre. L'artista sardo aspettava la sentenza ormai da mesi, ma solo nelle ultime ore ha saputo di essere stato assolto. Molto chiaro il punto di vista del suo legale, Simone Ciro Giordano, che ha sempre strenuamente sostenuto ...

Milano - Marco Carta assolto : era accusato per il furto di magliette alla Rinascente : “È finito un incubo, grazie”. Marco Carta era in lacrime quando l’avvocato Simone Ciro Giordano, che lo ha difeso in Aula, gli ha comunicato la decisione del giudice del procedimento di primo grado in rito abbreviato. L’ex trionfatore di Amici di Maria De Filippi e di Sanremo 2009 era accusato del furto di sei magliette firmate del valore di ben 1.200 euro, sottratte alla Rinascente di Milano durante la serata del 31 maggio. Ci sono volute due ...

Il cantante Marco Carta è stato assolto dall’accusa di furto di alcune magliette dalla Rinascente di Milano : Il cantante Marco Carta è stato assolto «per non aver commesso il fatto» nel processo in cui era imputato con l’accusa del furto di alcune magliette dal valore totale di 1.200 euro, il 31 maggio alla Rinascente di Milano. Nei

Marco Carta - il pm di Milano chiede condanna a 8 mesi di carcere per il furto alla Rinascente : condannare Marco Carta a 8 mesi e 400 euro di multa. E’ la richiesta formulata dal pm di Milano Nicola Rossato nel processo che vede imputato il giovane cantante, accusato del furto di magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente per il quale fu arrestato il 31 maggio. La difesa rappresentata dagli avvocati Simone Ciro Giordano e Massimiliano Annetta ha chiesto invece l’assoluzione piena. Il giudice deciderà a breve. L'articolo Marco ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica - meneghini per rinascere anche in Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio per un ragazzo del Petriana, società cestistica romana, scomparso ieri notte, all’età di 17 anni, in un incidente stradale. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Roma – Olimpia Milano di OA Sport. La partita partita inizierà tra 20 minuti. Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, ...