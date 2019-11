Migranti | perché il Tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine su Salvini nel caso

Perché non è possibile affidare all’Onu i centri per i Migranti in Libia : Luciana Lamorgese ha proposto un piano umanitario che prevede di affidare all’Onu i centri per migranti in Libia, ma al momento le Nazioni Unite non hanno il pieno controllo nemmeno dell’unico centro di transito a Tripoli. Leggi

CAOS Migranti/ Patto con la Libia - ecco perché Zingaretti obbedirà a Di Maio : Il Pd seguirà Minniti e Di Maio, rinnovando gli accordi del 2017. Il problema sta nella componente immigrazionista "senza se e senza ma" che c'è nei dem

Italia-Libia - perché il rinnovo del memorandum d’intesa sui Migranti è illegale e criminale : Il Tavolo Asilo Nazionale, composto da 26 organizzazioni che si occupano dei diritti dei migranti, ha scritto una lettera aperta al Governo e al Parlamento chiedendo l'annullamento del memorandum Italia-Libia del 2017 per la gestione dei flussi in arrivo via mare. La denuncia di Asgi: "Serve a lasciare che la Guardia costiera libica faccia il lavoro sporco per noi".Continua a leggere

Il racconto dello psicologo : “I Migranti dopo un naufragio si chiedono ‘perché ci siamo salvati’?” : Lo psicologo palermitano Dario Terenzi, 43 anni, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza come operatore di MSF: "Una domanda su tutte angoscia i migranti: 'Come mai mi sono salvato io e non il mio compagno di viaggio?'. Lo psicologo ha seguito i 13 sopravvissuti al naufragio del 7 ottobre a Lampedusa.Continua a leggere

La7 - Richard Gere : “Salvini chiede perché non porto i Migranti a Hollywood? Se avessi un aereo privato lo farei con piacere. Ma non ce l’ho” : Intervista esclusiva curata da Chiara Proietti e da Gabriele Zagni per Piazzapulita (La7) all’attore americano Richard Gere. Diversi i temi toccati: dalla politica di Donald Trump alla questione migranti. Gere parla anche della sua esperienza sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, osteggiata spesso dal leader della Lega Matteo Salvini: “Questa estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: ‘Hai saputo di questa nuova ...

Auto - armi - Migranti : perché?l’Europa è ostaggio della Turchia : L’Unione europea condanna l’invasione in Siria, ma non riesce a imporre un embargo unitario sulla vendita di armi. D’altronde i rapporti fra Ue ed Ankara sono profondi, e vanno dall’industria dell’Auto al timore di un ricatto sui migranti di Erdogan

Ecco perché sono in aumento gli arrivi di Migranti in Italia : migranti: ministro Interno Lamorgese, arrivi in aumento a causa situazione Tunisia Berlino, 14 ott 08:36 - (Agenzia Nova) - A causa del “particolare momento politico” che sta attraversando la Tunisia, a settembre scorso si è registrato un aumento degli arrivi di migranti in Italia. È quanto affermat