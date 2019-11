Mes | Pd accusa la Lega e scoppia la rissa alla Camera Deputato Liuni Lega urla dalla

È stato eMesso un mandato di cattura internazionale per il vescovo Gustavo Zanchetta - domiciliato in Vaticano e accusato di abusi sessuali : In Argentina è stato emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo argentino Gustavo Zanchetta, che è domiciliato in Vaticano ed è accusato di abusi sessuali su due seminaristi. Il Corriere della Sera scrive che il mandato di

Lombardia - altri sei Mesi per indagare sul governatore Attilio Fontana : il leghista è accusato di abuso d’ufficio : La procura di Milano ha altri sei mesi per indagare su Attilio Fontana , governatore leghista della Regione Lombardia. La proroga delle indagini è stata accordata dal gip di Milano Raffaella Mascarino su richiesta dello stesso ufficio inquirente guidato da Francesco Greco. Fontana è finito sotto inchiesta nel maggio scorso per abuso d’ufficio: gli inquirenti gli contestano di aver nominato in un organismo regionale il suo ex socio di studio ...

Tangenti in Lombardia - il legale di Lara Comi : “Convinta di non aver comMesso reati. Perché Caianiello la accusa? Non spetta a me dirlo” : “Lara Comi è convinta di non aver commesso nessun reato. Noi siamo convinti che ci siamo tutti gli elementi perla revoca della misura cautelare ma anche per una dichiarazione di insussistenza degli elementi contestati“. A dirlo è l’avvocato che difende l’ex europarlamentare di Forza Italia, Giampiero Biancolella, al termine dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano, Raffaella Mascarino. “È ovvio che è ...

Malta - 3 migranti in carcere da 7 Mesi : accusati di aver dirottato una nave per non tornare in Libia : Sono un ivoriano di 15 anni e due guineani di 16 e 19 anni i tre adolescenti che lo scorso marzo sono stati arrestati a Malta dopo aver dirottato la nave che li aveva soccorsi, il mercantile El Hibu, affinché non facesse ritorno in Libia, dove li attendevano violenza e sopprusi. Oggi dovrebbe continuare l'udienza: Amnesty International si è detta preoccupata per quanto riguarda la gravità delle accuse formulate nei confronti dei tre ...

Matteo Salvini accusa il Pd per il caso di Antonio Cianci - killer di agenti che accoltella in perMesso premio : Un permesso premio all'ergastolano Antonio Cianci, oggi 60enne, il quale nel 1979 uccise tre carabinieri che lo avevano fermato a un posto di blocco a bordo di un auto rubata. Un "tipino" che a 15 anni aveva già ammazzato un metronotte a Segrate. I carabinieri furono uccisi a colpi di pistola. Insom

Fermato assistente parlamentare L'accusa : "Messaggero dei boss" : Antonello Nicosia, esponente dei Radicali Italiani, partecipava alle ispezioni in carcere della parlamentare (ex Leu oggi renziana, estranea ai fatti) e faceva uscire i messaggi dei boss. Intercettato mentre insultava il giudice Falcone: "È stato un incidente sul lavoro" Segui su affaritaliani.it

Formula 1 - clamorosa accusa di Verstappen : “le difficoltà della Ferrari? Hanno sMesso di imbrogliare” : Il pilota della Red Bull ha attaccato duramente la Ferrari, accusando il team di Maranello di aver imbrogliato finora Max Verstappen entra a gamba tesa sulla Ferrari, accusandola senza peli sulla lingua di aver imbrogliato fino a questo momento per quanta riguarda la potenza della propria power unit. Photo4/LaPresse Un attacco frontale, ‘eseguito’ ai microfoni della tv olandese Ziggo Sport: “è stata una bella gara, ma ...

Morgan accusa X Factor : “Mi avevano proMesso 1 milione di euro per tornare - ma non me l’hanno mai dato. Siamo in causa” : “Potevi scegliere se fare o meno X Factor. Non sempre: l’ultima volta sono stato costretto. avevano detto che se avessi accettato di tornare in giuria mi avrebbero pagato 1 milione di euro. Peccato che non me l’ hanno dato, sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’ altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perché mi sono comportato da Morgan“. A lanciare questa accusa nei ...

Caterina Balivo - in diretta tv il Messaggio per Marco Carta assolto dall'accusa di furto : La conduttrice ha espresso tutta la sua solidarietà verso il cantante assolto dall'accusa di aver rubato sei magliette dalla...

Il pm chiede 8 Mesi di carcere per Marco Carta - accusato del furto di 6 magliette : Il pm Nicola Rossato ha chiesto otto mesi di carcere e 400 euro di multa per il cantante Marco Carta, accusato del furto di sei magliette del valore di 1.200euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. La sentenza è prevista non prima delle 12.

Katie Hill diMessa deputata Dem/ "Orgia con assistente" : ma l'accusatore di Renzi.. : Katie Hill, deputata dem Usa si è dimessa dopo scandalo 'sexgate' con l'assistente parlamentare: al suo posto si candida l'accusatore di Renzi

Fece cadere la nipote di 18 Mesi dalla nave da crociera : nonno accusato di omicidio colposo : È accusa di omicidio colposo per il nonno di Chloe Wiegand, bimba di 18 mesi morta a Porto Rico nel mese di luglio, dopo essere scivolata da una nave da crociera mentre era tra le mani dell’uomo. La vicenda aveva fatto il giro del mondo e ieri, lunedì 28 ottobre, il tribunale ha espresso giudizio nei confronti di Salvatore Anello, dopo la presentazione di prove da parte dei pubblici ministeri. Lo riporta Cbs News.La bimba, ...

Trapani - donna scomparsa da Mesi : arrestato l’ex compagno con l’accusa di omicidio : Angela Stefano, 48 anni, era scomparsa dal 5 febbraio scorso a Salemi (Trapani). Dopo mesi, le indagini sul suo caso sono arrivate a una svolta: i carabinieri hanno arrestato l’ex compagno della donna Vincenzo Caradonna, 47 anni: è accusato di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di ordigni esplosivi. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Marsala, su richiesta della procura della Repubblica. Inizialmente, ...

Il figlio di Renato Zero accusato di maltrattamenti in famiglia : rischia 1 anno e 4 Mesi : Un anno e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia: ecco la richiesta inoltrata dalla Procura per Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo del cantante Renato Zero. A riportare la notizia è Il Messaggero.Per il pm Mauro Masnaghetti, avrebbe vessato psicologicamente l’ex moglie, Emanuela Vernaglia, 43 anni. A Fiacchini, che respinge tutte le accuse, vengono contestate anche le lesioni: in un’occasione avrebbe ...