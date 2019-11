Mes | finisce a sedie sfasciate alla Camera Il leghista Belotti da solo contro tutto il Pd

“Sono passati Mesi…”. Charlène di Monaco - il mistero si fa fitto. E la principessa finisce sulla bocca di tutti : La principessa Charlène di Monaco è praticamente un fantasma. La moglie di Alberto II di Monaco non ha partecipato a nessun evento ufficiale negli ultimi tempi, i cittadini del Principato cominciano a preoccuparsi e a chiedersi dove sia finita la donna e soprattutto perché abbia preso questa decisione. L’ex nuotatrice e modella non è soltanto assente dalle cerimonie ufficiali, ma anche dai social network. Il suo account è aggiornato ...

Gioca con la bambina di sei Mesi lanciandola in aria - la piccola finisce tra le pale del ventilatore : Una tragedia assurda quella accaduta a Caucete,in Argentina, dove un uomo di 26 anni, Jesus Michel Zalazar, stava Giocando con la bambina di sei mesi della sua compagna lanciandola in aria. Ad un certo punto il ragazzo ha lanciato la bambina per l’ennesima volta ma questa volta la bambina è andata a finire tra le pale del ventilatore spaccandosi la testa. La camicia dell’uomo si è subito inzuppata di sangue e lui stringeva la ...

Messina - imprenditore usa fondi comunitari per ristrutturare il suo appartameno e finisce nei guai : Sofia Dinolfo Aveva ristrutturato un appartamento privato utilizzando fondi europei per un totale di 730 mila euro, indagato un imprenditore di Messina Un nuovo e arredato appartamento grazie ai soldi provenienti da fondi comunitari. È successo a Messina, per la precisione a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un imprenditore locale è finito nei guai. A fare la scoperta del piano messo in atto dal noto impresario operante nel settore ...

EurogaMes - Ilary Blasi osa con il look e finisce ancora tra le critiche : Eurogames: terza puntata, terzo look per Ilary Blasi che, come nelle settimane successive, non smette di stupire. E di ricevere critiche. ancora una volta le scelte della conduttrice, che presenta lo show di Canale 5 insieme ad Alvin, non hanno convinto i telespettatori più social e se giovedì scorso veniva accusata di aver esagerato con gli accessori per il nuovo appuntamento ha osato ancora di più. Con gioielli e outfit che l’hanno resa a dir ...

Incidente doMestico per Paola Perego. La conduttrice finisce in ospedale : Paola Perego, che sta vivendo la sua prima estate da nonna, è stata vittima di un Incidente domestico che le ha procurato una lesione alla mano. Estate all''insegna della famiglia quella di Paola Perego. La popolare conduttrice Rai si sta godendo le vacanze estive con il nipotino, Pietro, che la figlia ha avuto lo scorso novembre. Una nascita attesa e condivisa con la primogenita, che ha riempito il cuore della Perego che sempre più ...