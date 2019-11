Mercato Juventus | che sorpresa Giocatore senza clausola | affare possibile

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 27 novembre 2019)HAALAND – Il gioiellino del Salisburgo Erling Haaland sembrerebbe essere finito nel mirino di molti top club europei. L’attaccante, uno tra i più talentuosi del calcio europeo, ha attirato molte squadre, pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il classe 2000 è seguito in Italia dallae dal Napoli, con il direttore sportivo del Salisburgo che svela un dettaglio riguardante il contratto del suo assistito.: HaalandChristoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, ha parlato del pezzo pregiato della squadra austriaca affermando che non esiste una cifra stabilita per la sua partenza. Queste le sue parole: “da 30 milioni? Assolutamente no. Nessun club ha un diritto di prelazione, non è mai successo in passato e non succederà mai in futuro”.

