Maria De Filippi verso All Together Now con Michelle Hunziker? L’ipotesi

Amici 19 - i segreti di Maria de Filippi svelati dai professori : Amici, a tu per tu con i professori che rivelano i segreti di Maria de Filippi La diciannovesima edizione di Amici è appena partita e al timone c'è sempre lei: l'inossidabile Maria de Filippi, la Queen Mary della televisione italiana. L'essenza stessa di Amici da quasi vent'anni è lei che tutto controlla, tutto organizza in […]

Maria De Filippi e Michelle Hunziker di nuovo insieme in un programma tv : Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme ad All Together Now Maria De Filippi e Michelle Hunziker di nuovo nello stesso programma. Dopo Amici Celebrities, variante Vip dello storico talent show Mediaset, le due potrebbero ritrovarsi ad All Together Now. La soffiata arriva da Tv Blog, che scrive che Maria è in lizza come ospite […]

Adrian - Maria De Filippi : "Non conoscevo Adriano Celentano - persona fragile e ferita" : Niente da fare, Adrian di Adriano Celentano, in questa sua seconda stagione su Canale 5 proprio non ingrana. Lo share latita e le polemiche impazzano, l'ultima relativa allo stop all'ospitata di Selvaggia Lucarelli alla puntata che andrà in onda giovedì 28 novembre. E così, oltre che in studio, in s

Retroscena Blogo : All together now - Maria De Filippi ospite? : Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che la messa in onda della seconda edizione di All together now dovrebbe essere anticipata a dicembre (probabilmente non il 4, come sembrava in un primo momento, ma giovedì 12 dicembre, come scrive il sito Superguidatv). Oggi Blogo è in grado di riportare un'altra voce che riguarda il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Tra gli ospiti dovrebbe esserci Maria De Filippi. Reduce ...

Tu sì que vales - Maria De Filippi a Sabrina Ferilli : "Hai le mutande?" - l'attrice risponde di no : Le mutande di Sabrina Ferilli sono state protagoniste di un siparietto a luci rosse nell'ultima puntata di Tu si que vales. Era appena terminata l'esibizione di una equilibrista e Gerry Scotti ha invitato Rudy Zerbi a cimentarsi con la fettuccina elastica: il produttore musicale ha rifiutato convintamente, mentre Teo Mammucari e la Ferilli hanno accettato senza esitazione la sfida. Al che è intervenuta Maria De Filippi che ha provocato ...

Maria De Filippi delude un ex di Amici : "Non le porto rancore - ma…" : Amici, Dennis Fantina rompe il silenzio: lo sfogo su Maria De Filippi Il primo vincitore di Amici di Maria De Filippi, all'epoca Saranno Famosi, è stato Dennis Fantina. Tuttavia l'uomo, al contrario di tanti altri ragazzi che hanno partecipato al famoso talent show, non ha avuto lo stesso successo, anzi. E oggi proprio Dennis Fantina è tornato a parlare di quella esperienza in una lunga intervista rilasciata al giornale City Sport. ...

Dennis Fantina - tutta la verità sui rapporti con Maria De Filippi oggi : Dennis Fantina, tutta la verità sui rapporti con Maria De Filippi oggi: l'intervista del cantante che trionfò a Saranno Famosi Negli scorsi giorni c'è stato un fraintendimento tra la stampa e Dennis Fantini. Alcuni siti, estrapolando delle dichiarazioni del passato, vecchie più di dieci anni, hanno provocato un qui pro quo sui rapporti tra il […]

Maria De Filippi - il truccatore personale svela i retroscena sulle nozze e Costanzo : Il truccatore personale di Maria De Filippi racconta il suo legame con la conduttrice e svela i retroscena delle nozze con Maurizio Costanzo. Claudio Noto per diversi anni è stato il make up artist ufficiale della presentatrice, truccandola sia in occasioni pubbliche che private, come il suo matrimonio. Era il 1995 quando Maria e Maurizio si giurarono amore eterno e da allora non si sono mai lasciati. Da sempre riservata e attenta alla privacy, ...

Maria De Filippi - parla il truccatore di fiducia : nozze - retroscena inediti : Maria De Filippi: parla Noto, il truccatore che l’ha seguita per anni (anche per la celebre foto del 1992). Come affrontò il giorno delle nozze con Costanzo, com’è a riflettori spenti e il motivo per cui le loro strade si sono divise (“Non ce l’ho fatta a starle dietro”) Da alcune settimane è tornata alla […] L'articolo Maria De Filippi, parla il truccatore di fiducia: nozze, retroscena inediti proviene da Gossip e ...

Maria De Filippi su Giulia De Lellis non è stupida : Maria De Filippi in un' intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano"parla di Giulia De Lellis e dice: «Giulia De Lellis non è stupida, su di lei c'è del pregiudizio». Maria De Filippi conosce bene l'influencer, visto che è stata al programma "Uomini e Donne". La conduttrice tv risponde anche alle domande che riguardano il libro della De Lellis: «Me l'ha regalato ma non l'ho letto. C'ero quando ...

Maria De Filippi su Giulia De Lellis : «Non è stupida - su di lei c’è del pregiudizio. Il libro? Me lo ha regalato ma non l’ho letto» : «Giulia De Lellis non è stupida, su di lei c’è del pregiudizio». A parlare è Maria De Filippi, la signora della televisione che conosce molto bene l’influencer romana, dal momento che è stato il programma Uomini e Donne a lanciarla poco più di tre anni fa. Nell’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” la conduttrice risponde anche alle domande sulla ventenne e sul libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma ...

Tu sì que vales - la domanda ‘hot’ di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli : «Indossi le mutande?» : Un siparietto molto piccante per Sabrina Ferilli a Tu sì que vales. L’attrice romana, ormai presenza fissa nel programma di Canale 5, è stata protagonista di uno scambio di battute ‘hot’ con la conduttrice, Maria De Filippi. Tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli c’è un grande rapporto d’amicizia, che si riflette anche nella trasmissione. Non mancano, infatti, battute ad effetto e domande molto personali. Proprio ...

Uomini e Donne - ex tronista di Maria De Filippi : "Periodo doloroso" : Uomini e Donne, l'ex tronista Costantino: "Mi sono ripreso da un periodo buio" Chi è stato il primo tronista della storia di Uomini e Donne? Ovviamente Costantino Vitagliano che ha fatto fortuna con serate, apparizioni televisive e quant'altro. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, non è tutto oro quello che luccica. L'ex tronista di Maria De Filippi ha raccontato al settimanale Uomini e Donne Magazine ...

Tú sí que vales - Maria De Filippi a Sabrina Ferilli in gonna : "Hai le mutande?" - : Serena Granato A Tú sí que vales, Sabrina Ferilli regala momenti di ilarità e Maria De Filippi si sincera che lei porti le mutande in tv Lo scorso sabato 23 novembre è andata in onda la nuova puntata di Tú sí que vales, un format ideato da Maria De Filippi con Gerry Scotti e condotto da Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Se nella puntata precedente Belen Rodríguez era stata l'indiscussa protagonista del ...