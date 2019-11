Manovra | i renziani agitano le acque Plastic tax ridotta del 70% | slitta lotteria

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 28 novembre 2019) Latax sara'del 70% con l'esclusione degli imballaggi per i medicinali, e si lavora a un piano nazionale per laa sostenibile. E' questa la rotta che il governo intende seguire e lasara' dunque solo il primo step. Ad annunciare l'avvio del cantiere e' stato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri spiegando che al Mef si e' svolta la prima riunione con il Mise, il ministero dell'Ambiente, i rappresentanti di tutta la filiera, i sindacati e gli enti territoriali per mettere in campo l'operazione che ha come obiettivo ridurre il consumo dia monouso e promuovere il riciclo. Si punta a correggere la tassa sullaa da 1 euro per chilogrammo, introdotta dalla legge di bilancio, tagliando del 70% il gettito previsto escludendo dall'imposta laa riciclata, come e' sempre stato per quella biodegradabile e compostabile. Vengono esclusi, ...

