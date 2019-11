Maltempo | piena del Po | Brescello verso la riapertura delle scuole

Maltempo Liguria : “E’ la peggiore ondata dal 1953 - siamo in piena emergenza” : “Questa ondata di Maltempo, secondo i dati del nostro ufficio meteorologico, e’ la peggiore in Liguria dal 1953. Erano decine di anni che non vivevamo quello che e’ passato fino ad oggi. Questo, coniugato al tema delle autostrade, crea una situazione di emergenza che non si vedeva da quella di Ponte Morandi, al netto del fatto che, grazie al personale della nostra protezione civile, non abbiamo avuto vittime“. E’ ...

Maltempo - piena del Po : preoccupazione nel Cremonese - stretto monitoraggio in Emilia : Prosegue lo stretto monitoraggio del fiume Po nella pianura Emiliana dove sta transitando in queste ore la piena e è in vigore l’allerta rossa per criticità idraulica. Il Comune di Guastalla, nel Reggiano, rende noto che alle 08:45 le acque hanno raggiunto 7,75 metri sormontando la Cinta Boschetto e poi defluendo verso il parcheggio Ragazzi del Po. Al lavoro per tutta la notte la Protezione Civile che anche a Brescello ha controllato il ...

Maltempo - prima onda della piena del Po a Cremona : resta l’allarme rosso : L’allarme rosso non passa nel Cremonese dove il fiume Po tra le 14 e le 17 ha toccato i 4.39 metri sopra lo zero idrometrico. Per questa ragione l’Aipo conferma il livello rosso di criticita’ per il capoluogo, dove sono state allagate la strada alzaia e le canottieri rivierasche. Situazione ancora critica anche per i 13 comuni rivieraschi dove i livelli attuali subiranno un ulteriore incremento a Gerre de’ Caprioli, ...

Maltempo - allerta per la piena del fiume Po : sorvegliato da 469 volontari della Protezione Civile : Sono 469 i volontari di Protezione Civile oggi all’opera tra Piacenza, Parma e Reggio Emilia (una sessantina) per monitorare la piena del Po, il cui colmo raggiungera’ Casalmaggiore (Cremona) stanotte e poi Boretto (Reggio) nella tarda mattinata di domani e giovedi’ Pontelagoscuro (Ferrara), con valori superiori alla soglia 3, di criticità. Il fiume è costantemente monitorato da Aipo, al lavoro 24 ore su 24, in stretto ...

Maltempo - allerta per la piena del Po : evacuata una frazione con 220 persone : E’ massima allerta in Emilia Romagna per la piena del Po. Per domani è prevista allerta rossa e resteranno chiuse le scuole a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Nel Comune reggiano è in corso l’evacuazione della frazione di Ghiarole, in cui risiedono 218 persone che saranno ospitate in una struttura di Luzzara. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna, che sta seguendo il transito del colmo in pianura: raggiungerà Casalmaggiore ...

Maltempo Veneto : “Il colmo della piena del Po ha una portata di 8500 mc al secondo” : “Aipo è impegnata nelle attività di monitoraggio delle arginature e dei vari tratti in cui si manifestano fenomeni di filtrazione: attualmente non ci sono situazioni particolari da segnalare”. Lo comunica Massimo Valente, ingegnere dirigente dell’Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) e responsabile per il Veneto in relazione all’attesa per la piena del Po in Polesine. Le attività di monitoraggio sono svolte con il ...

?Maltempo - Veneto dichiara allerta rossa per piena del Po : La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta rossa (Stato di Allarme) in relazione all'atteso transito dell'onda di piena del fiume Po fino alle ore 14.00 del 30 novembre...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - forte Maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

Maltempo - allerta per la piena del Po : “A rischio 1/3 della produzione agricola” : La piena del grande fiume Po minaccia un bacino dove nasce oltre 1/3 della produzione agricola nazionale e la metà dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’allarme rosso per l’onda di piena che si propaga pericolosamente lungo tutta l’asta fluviale con la chiusura dei ponti, lezioni sospese nelle scuole, evacuazioni di persone e animali e divieti ...

Maltempo - la piena del fiume Po sta inondando vaste aree della pianura Padana : allarme rosso - evacuazioni in corso. FOTO e VIDEO in diretta : Sono ore di paura in pianura Padana per il transito della piena del Po. Molte aree golenali sono già inondate, e c’è grande preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime 48 ore, perchè con le piogge di domani il livello del fiume crescerà ancora. Intanto stamattina oltre un centinaio di persone sono state evacuate in provincia di Parma, nella aree interessate dalla piena del Po, in transito in giornata. E’ la prefettura ...

Maltempo : Regione Veneto dichiara allarme rosso per la piena del Po : Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - Gli strascichi dell’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto nei giorni scorsi si fanno ancora sentire. Poco fa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dichiarando l’Allerta Rossa (Stato d

Maltempo - piena del Po : un centinaio di evacuati nel Parmense : In provincia di Parma sono oltre un centinaio le persone evacuate in considerazione del transito della piena del Po. La prefettura rende noto che “alla luce delle rilevazioni agli idrometri di Piacenza e Cremona, l’Aipo stima livello e portata delle acque superiori alla piena del 2014, che aveva allagato anche le golene chiuse. Pertanto sono concreti i rischi sia di sormonto degli argini che le infiltrazioni, i sifonamenti o ...

Maltempo estremo e piena del Po : le inondazioni in Nord Italia viste dallo Spazio [FOTO] : Acquazzoni torrenziali hanno colpito ripetutamente molte parti d’Italia questo mese, con inondazioni estreme che hanno causato devastazione nell’Italia settentrionale. La provincia di Alessandria è stata una delle zone più colpite. A corredo dell’articolo un’immagine multi temporale utilizza due immagini separate acquisite dalla missione Copernicus Sentinel-1 il 13 ed il 25 novembre rispettivamente. Le aree inondate sono ...

Maltempo - piena del Po : a Cremona sale a 4 - 37 metri - ancora allarme rosso : L‘ondata di piena del fiume Po è ancora oggetto di stretto monitoraggio in Lombardia: a Cremona questa mattina il fiume ha toccato i 4,37 metri sullo zero idrometrico. Situazione critica a Gerre de’ Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo, sul Casalasco a Gussola, Torricella del Pizzo, e Casalmaggiore dove è stata allertata un’aliquota del 10 Reggimento Genio Guastatori specializzato in movimento terra, per garantire tempestiva ...