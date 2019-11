Maltempo Piemonte | crolla un’antica cinta muraria nell’Astigiano

Maltempo Piemonte : crolla antica cinta muraria nell’Astigiano : Permangono i danni causati dal Maltempo in Piemonte, dove un vecchio muraglione del Comune di Moncalvo nell’Astigiano e’ crollato, forse a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco con due squadre e ci sono anche unita’ cinofilie. Il crollo ha coinvolto una parte della vecchia cinta muraria del paese alta circa venti metri. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno ...

Maltempo Piemonte : ancora 330 isolati e 581 evacuati : L’ultima perturbazione è passata oggi sul Piemonte senza creare nuove criticità: le piogge più abbondanti sono state misurate nell’Alessandrino, 77.8 millimetri a Fraconalto, 50.8 a Piano Carrega. Le condizioni meteorologiche sono in netto miglioramento ed è atteso un periodo di bel tempo fino alla serata di sabato, con il vento foenh che venerdì si spingerà fino in pianura, riportando le massime oltre i 15 gradi. Restano ancora ...

Maltempo - miglioramento in Piemonte : allerta verde - restano ancora isolate 330 persone : Le condizioni meteorologiche in Piemonte sono in netto miglioramento ed è atteso un periodo di bel tempo fino alla serata di sabato. Pertanto il bollettino di allerta meteoidrologica di Arpa Piemonte riporta allerta verde per oggi e domani in tutti i settori della regione. In sala di crisi della Protezione civile di Corso Marche 79, nel corso dell’evento sono giunte segnalazioni di fenomeni franosi da 108 Comuni, altri 35 hanno segnalato ...

Maltempo Piemonte : in corso nuove evacuazioni nell’Alessandrino : A causa del Maltempo, sono in corso nuove evacuazioni a Melazzo, Strevi e Pareto, nell’Alessandrino: in dettaglio, a Melazzo, nell’Acquese, alcune case sono state evacuate in strada Paradiso per una frana; a Strevi 3 sono 3 gli sfollati in Regione Contero; a Pareto, al confine con il Savonese, chiusa la strada comunale di via Mazzini. “Per Acqui, e per i Comuni del nostro bellissimo territorio ferito serviranno risorse ingenti, ...

Maltempo - alta marea a Venezia : allagato il 28% del centro storico. Allerta gialla in Piemonte : Ancora piogge nel nord Italia, dove in Piemonte una nuova perturbazione ha fatto scattare l’Allerta gialla. Sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. E a Venezia l’acqua ha già raggiunto il picco di alta marea a quota 121 centimetri alle ore 10.30, come da previsioni. È rinforzata anche da forti temporali ...

Maltempo Piemonte : nuove piogge e allerta gialla : Una nuova perturbazione fa scattare l’allerta gialla in Piemonte: sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone al confine con la Liguria, seriamente colpite dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. In montagna nevica dai 1.400-1.700 metri. Un miglioramento generale è atteso dal pomeriggio di domani. L'articolo Maltempo Piemonte: nuove piogge e allerta gialla sembra essere il primo su Meteo ...

A Cremona “allerta rossa” per il Maltempo - il Piemonte chiede lo stato di emergenza : Sgomberate persone e animali dei Comuni rivieraschi. Allerta anche in Toscana: anche Coldiretti conta i primi danni

Maltempo - la situazione viabilità tra Liguria - Piemonte e Lombardia : alcune strade riaperte : In Lombardia, a Luino (Varese), è stata riaperta la strada statale 394 ”del Verbano Orientale”, chiusa da sabato in via precauzionale all’altezza del km 34,700 per la piena del fiume Tresa. L’abbassamento del livello delle acque ha consentito ai tecnici Anas di riaprire il tracciato al traffico. In Piemonte è riaperta da questa mattina per fasce orarie la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve subito un piano investimenti” : “Un grande piano di investimenti sul dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio” da realizzare nel più breve tempo possibile. Lo chiedono, in una nota, la Cgil Piemonte e la Cgil Liguria, che chiedono di “usare le competenze scientifiche universitarie che abbiamo, usare bene i fondi gia’ disponibili e non utilizzati efficacemente per il rimpallo sulle competenze e l’impossibilita’ di ...

Maltempo - domani summit Liguria-Piemonte : 17.00 "Negli ultimi 2 giorni precipitazioni che non si vedevano da anni. Domenica in provincia di Alessandria il Bormida è cresciuto di 20 cm in più rispetto a un mese fa quando c'è stata alluvione". Così il presidente del Piemonte Cirio, che annuncia per domani una conferenza stampa congiunta con l'omologo ligure Toti. "Chiederemo un piano straordinario per il dissesto idrogeologico delle 2 Regioni", anticipa."Non si può continuare a tenere ...

Maltempo : il Piemonte chiede un nuovo stato di emergenza : La Regione Piemonte ha chiesto un nuovo stato di emergenza per la regione che è stata colpita nel fine settimane da una violenta ondata di Maltempo. Ancora oggi sono quasi 400 le persone isolate e 570 dei 620 evacuati non possono ancora tornare a casa. Stanziati per gli interventi più urgenti tre milioni di euro di fondi regionali. La richiesta di stato di emergenza è stata inviata ieri a Roma, in attesa che in giornata si abbia una prima stima ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve un piano sul dissesto idrogeologico” : “Chiederemo al governo un piano straordinario sul dissesto idrogeologico e lo scudo penale per i sindaci affinché possano agire senza rischiare una denuncia”. Così i governatori di Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, che annunciano in una nota iniziative congiunte da attivare dopo il Maltempo che ha colpito le due Regioni. “Piemonte e Liguria hanno molte analogie, sono territori fragili. Bisogna agire sulla ...

Maltempo Piemonte : almeno 130 strade chiuse - 570 sfollati e 395 isolati : “In Piemonte ci sono almeno 130 strade chiuse, oltre 570 gli sfollati (sino a qualche ora fa erano 620) e altre 395 persone isolate, che nel momento di crisi più forte avevano toccato quota 560. Purtroppo abbiamo ancora una vittima, che si unisce alle due di un mese fa. Mentre possiamo dire che sta finendo l’emergenza per quanto riguarda i bacini idrogeologici, continua quella dei movimenti franosi che sono ancora in atto”: lo ha reso noto ...

Maltempo Piemonte : oltre i 2000 metri fino a 2 metri di neve fresca : fino a 2 metri e 10 centimetri di neve fresca oltre i 2000 metri. In Piemonte in quasi 4 giorni di Maltempol e nevicate in alta montagna sono state particolarmente abbondanti: in alcune zone – sono i dati del bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – lo spessore ha raggiunto i 160-210 centimetri oltre i 2.300-2.400 metri di altitudine. In tutti i settori alpini del Piemonte si misurano 70 cm di ...