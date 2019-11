Maltempo | nel Torinese alcune strade ancora chiuse

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...

Maltempo : la strada si trasforma in un fiume con cascata nell'Imperiese : Carlo Fabrizio Carli Questa mattina si è rischiata la tragedia, a Isolabona, nell'entroterra di Ventimiglia, dove un fiume d'acqua ha invaso la strada provinciale della val Nervia, a causa del Maltempo, sorprendendo le auto che stavano salendo in collina Una bomba d’acqua si è abbattuta, in mattinata, in provincia di Imperia, provocando diversi danni. Questa volta a farne le spese è stata la val Nervia, nell’entroterra di ...

Maltempo Piemonte : in corso nuove evacuazioni nell’Alessandrino : A causa del Maltempo, sono in corso nuove evacuazioni a Melazzo, Strevi e Pareto, nell’Alessandrino: in dettaglio, a Melazzo, nell’Acquese, alcune case sono state evacuate in strada Paradiso per una frana; a Strevi 3 sono 3 gli sfollati in Regione Contero; a Pareto, al confine con il Savonese, chiusa la strada comunale di via Mazzini. “Per Acqui, e per i Comuni del nostro bellissimo territorio ferito serviranno risorse ingenti, ...

Maltempo LIGURIA - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese

Nuova Perturbazione sull'Italia - Maltempo nelle prossime ore : Roma - MALTEMPO AL NORDOVEST - Una Nuova Perturbazione atlantica ha raggiunto l'Italia a partire dalle regioni di Nordovest dando luogo ad un peggioramento. Dopo la breve tregua di inizio settimana sono così riprese le piogge su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, ovest Emilia e alta Toscana e risultano anche di una certa intensità su alcune zone recentemente martoriate dalla pesantissima ondata di MALTEMPO. E' ...

Maltempo - piena del Po : preoccupazione nel Cremonese - stretto monitoraggio in Emilia : Prosegue lo stretto monitoraggio del fiume Po nella pianura Emiliana dove sta transitando in queste ore la piena e è in vigore l’allerta rossa per criticità idraulica. Il Comune di Guastalla, nel Reggiano, rende noto che alle 08:45 le acque hanno raggiunto 7,75 metri sormontando la Cinta Boschetto e poi defluendo verso il parcheggio Ragazzi del Po. Al lavoro per tutta la notte la Protezione Civile che anche a Brescello ha controllato il ...

Maltempo senza sosta - nel 2019 34 vittime : domani tornano le piogge al Nord-Ovest - allerta rossa per il Po : La piena del Po è da allerta rossa fino a sabato nell’ultimo tratto del grande fiume, mentre è previsto l’arrivo di nuove piogge. È ancora allerta per il Maltempo su molte regioni italiane. Nel 2019, oltre 200 eventi di calamità naturali hanno causato 34 vittime in Italia, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da nord a sud sono state presentate 14 richieste per il riconoscimento dello stato d’emergenza. ...

Maltempo - ferrovia interrotta nel Bolognese : stanziati 5 milioni : Proseguono nel Bolognese i lavori di ripristino della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Ferrara), interrotta dal 17 novembre per un tratto di circa 4,5 chilometri tra Budrio e Mezzolara, per le conseguenze dell’esondazione del torrente Idice. Squadre di tecnici di Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) sono impegnati da un paio di giorni per ricostruire la massicciata danneggiata dall’acqua e ripristinare le linee elettriche e ...

Maltempo nel Veneziano - strada viene inghiottita in una voragine : Giorgia Baroncini Una buca si è aperta all’improvviso sulla strada che costeggia la laguna: sono stati inghiottiti 10 metri di carreggiata. Nessuna persona è rimasta coinvolta Attimi di paura nel Veneziano dove questa mattina si è aperta un'enorme voragine sulla strada che costeggia la laguna di nel comune di Cavallino-Treporti. All'improvviso, l'intera carreggiata è stata stata inghiottita per un tratto di circa 10 metri. Tanta la ...

Maltempo Lombardia : crollati 50 metri di strada nella Bergamasca : Oltre 50 metri di muro e strada sono crollati vicino al deposito degli autobus di linea, a centocinquanta metri dall’inizio della pista ciclabile di Piazza Brembana (Bergamo). Circa 300 metri cubi di terra e cemento sono collassati per 8 metri, forse a causa del Maltempo delle ultime settimane. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Grazie al cane Layla, un border collie appartenente al gruppo cinofilo alpini Argo, si è potuto escludere ...

Maltempo - piena del Po : un centinaio di evacuati nel Parmense : In provincia di Parma sono oltre un centinaio le persone evacuate in considerazione del transito della piena del Po. La prefettura rende noto che “alla luce delle rilevazioni agli idrometri di Piacenza e Cremona, l’Aipo stima livello e portata delle acque superiori alla piena del 2014, che aveva allagato anche le golene chiuse. Pertanto sono concreti i rischi sia di sormonto degli argini che le infiltrazioni, i sifonamenti o ...

Per il consigliere comunale di Genova le persone intrappolate nel Maltempo sono “babbi di minchia” : Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile, non ha trovato di meglio che definire "babbi di minchia" delle persone intrappolate all'interno delle proprie automobili in un sottopasso allagato. L'amministratore ha pronunciato la frase parlando con il governatore Giovanni Toti.Continua a leggere

Maltempo Valle d’Aosta : scialpinista disperso nella valle di Champorcher : Uno scialpinista 55enne risulta disperso sulla Cimetta Rossa (2.495 metri), nella valle di Champorcher. E’ stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Ieri è stato effettuato un sopralluogo con i gatti delle nevi della Monterosa ski, arrivati fino a quota 2.200 metri. Oggi è previsto un sorvolo in elicottero. L’itinerario su Cimetta Rossa prevede un tratto lungo le piste di sci, che in questo periodo non sono né ...

Maltempo : in calo il Po e il Ticino nel pavese : Sta lentamente rientrando la situazione di emergenza in provincia di Pavia legata allo stato di Po e Ticino. Dopo aver raggiunto il picco massimo nel pomeriggio di oggi, il livello dei due fiumi ha iniziato a scendere in serata. Alle 21.30, al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po era sceso a 5,66 centimetri sopra lo zero idrometrico. In calo anche il Ticino a Pavia dopo che la scorsa notte era esondato invadendo via Milazzo, la ...