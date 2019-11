Maltempo Liguria | “E’ la peggiore ondata dal 1953 | siamo in piena emergenza”

Maltempo Liguria - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese

Pioggia e allagamenti : in Liguria “la peggiore ondata di Maltempo dal 1953” : Ancora maltempo in Liguria: a Genova è in vigore l’allerta arancione, e si registrano allagamenti e interruzioni della circolazione stradale. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti in particolare nel ponente del capoluogo ligure. Via Ferri e Via Borzoli sono state chiuse al transito per allagamenti. A causa di Pioggia, mareggiate, vento forte, “la Liguria sta vivendo negli ultimi 40 giorni la peggiore ondata di ...

Maltempo Liguria - allerta meteo arancione/ Rischio frane - scuole chiuse a Savona : Maltempo Liguria, allerta arancione su centro e Levante. Piogge abbondanti e forti raffiche di vento, resta il Rischio frane: le ultime notizie.

Maltempo - la situazione viabilità tra Liguria - Piemonte e Lombardia : alcune strade riaperte : In Lombardia, a Luino (Varese), è stata riaperta la strada statale 394 ”del Verbano Orientale”, chiusa da sabato in via precauzionale all’altezza del km 34,700 per la piena del fiume Tresa. L’abbassamento del livello delle acque ha consentito ai tecnici Anas di riaprire il tracciato al traffico. In Piemonte è riaperta da questa mattina per fasce orarie la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve subito un piano investimenti” : “Un grande piano di investimenti sul dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio” da realizzare nel più breve tempo possibile. Lo chiedono, in una nota, la Cgil Piemonte e la Cgil Liguria, che chiedono di “usare le competenze scientifiche universitarie che abbiamo, usare bene i fondi gia’ disponibili e non utilizzati efficacemente per il rimpallo sulle competenze e l’impossibilita’ di ...

Maltempo - domani summit Liguria-Piemonte : 17.00 "Negli ultimi 2 giorni precipitazioni che non si vedevano da anni. Domenica in provincia di Alessandria il Bormida è cresciuto di 20 cm in più rispetto a un mese fa quando c'è stata alluvione". Così il presidente del Piemonte Cirio, che annuncia per domani una conferenza stampa congiunta con l'omologo ligure Toti. "Chiederemo un piano straordinario per il dissesto idrogeologico delle 2 Regioni", anticipa."Non si può continuare a tenere ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve un piano sul dissesto idrogeologico” : “Chiederemo al governo un piano straordinario sul dissesto idrogeologico e lo scudo penale per i sindaci affinché possano agire senza rischiare una denuncia”. Così i governatori di Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, che annunciano in una nota iniziative congiunte da attivare dopo il Maltempo che ha colpito le due Regioni. “Piemonte e Liguria hanno molte analogie, sono territori fragili. Bisogna agire sulla ...

Maltempo - nessuna tregua in Liguria : domani nuova allerta meteo per temporali : Torna il Maltempo in Liguria, con l'allerta meteo da domani per piogge diffuse e temporali. Inizialmente l’allerta sarà gialla mercoledì su tutta la regione dalle 3 alle 8. Poi diventerà arancione in alcune zone. Sono previsti rovesci e temporali anche forti che potranno interessare tutto il territorio.Continua a leggere

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo - Anas : Situazione in evoluzione in Liguria - Piemonte e Lombardia : E’ in attenuazione la violenta ondata di Maltempo che ha interessato le regioni del Nord Ovest negli ultimi giorni. Le forti piogge hanno determinato l’accumulo di ingenti quantità di acqua sui versanti provocando instabilità diffuse tuttora attive e causando l’innalzamento dei corsi d’acqua. In montagna il rischio valanghe ha inoltre reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in via precauzionale.Uomini e mezzi Anas sono sul posto ...

Maltempo Liguria : Toti ha firmato la richiesta dello stato di emergenza : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza e, in particolare, di estensione del decreto approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri anche alle zone maggiormente colpite dall’ultima ondata di Maltempo. Secondo i primi calcoli, si stimano complessivamente 330 milioni di euro di danni, tra somme urgenze (30 milioni di euro) e danni strutturali (300 milioni di ...

Liguria flagellata dal Maltempo - dramma ad Alassio : senza precedenti - che fine hanno fatto 3 km di litorale : Alassio non ha più la spiaggia, la mareggiata, con onde alte sei metri, ha cancellato tre chilometri e mezzo di litorale. La Baia del Sole, meta più ambita dai turisti ha perso la sua finissima sabbia. "Secondo tsunami in 13 mesi, siamo in ginocchio. Ci aiutino il Comune, la Regione e il Governo da

Maltempo - la Regione Liguria : 330 milioni i danni stimati : La Regione Liguria ha concluso i primi calcoli dei danni provocati dall’ondata di Maltempo nei Comuni di Savona, Genova e Imperia, danni che ammontano a 30 milioni gli interventi di somma urgenza e a circa 300 milioni per gli interventi strutturali. La stima è stata comunicata dall’ente oggi pomeriggio via twitter. L'articolo Maltempo, la Regione Liguria: 330 milioni i danni stimati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Fornaro : “Estendere l’emergenza a Liguria e Piemonte” : “E’ assolutamente necessario estendere agli eventi di questi giorni, con una nuova perimetrazione, lo stato di emergenza gia’ dichiarato dal Consiglio dei Ministri per la Liguria e per la provincia di Alessandria. Le strade provinciali e comunali danneggiate sono centinaia, con frane che stanno ancora isolando comuni e frazioni e rendono difficili i trasferimenti in auto per chi lavora o studia a migliaia di cittadini. Passata ...