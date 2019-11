Maltempo | allerta arancione Genova | nubifragio e strade allagate

Maltempo - allerta gialla in Toscana per temporali - vento e mareggiate : Si protrae l’allerta con codice giallo fino alle ore 24 di domani, giovedì 28 novembre, per temporali con rischio idrogeologico, vento e mareggiate su metà della Toscana. Permane la perturbazione sulla Toscana che anche per domani mantiene condizioni di instabilità. La Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale confermando il codice giallo per la giornata di oggi, mercoledì 27 novembre, per pioggia e temporali, ha emesso ...

Maltempo LIGURIA - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese

Maltempo - alta marea a Venezia : allagato il 28% del centro storico. Allerta gialla in Piemonte : Ancora piogge nel nord Italia, dove in Piemonte una nuova perturbazione ha fatto scattare l’Allerta gialla. Sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. E a Venezia l’acqua ha già raggiunto il picco di alta marea a quota 121 centimetri alle ore 10.30, come da previsioni. È rinforzata anche da forti temporali ...

Maltempo Piemonte : nuove piogge e allerta gialla : Una nuova perturbazione fa scattare l’allerta gialla in Piemonte: sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone al confine con la Liguria, seriamente colpite dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. In montagna nevica dai 1.400-1.700 metri. Un miglioramento generale è atteso dal pomeriggio di domani. L'articolo Maltempo Piemonte: nuove piogge e allerta gialla sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Liguria - allerta meteo arancione/ Rischio frane - scuole chiuse a Savona : Maltempo Liguria, allerta arancione su centro e Levante. Piogge abbondanti e forti raffiche di vento, resta il Rischio frane: le ultime notizie.

Maltempo - tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

A Cremona “allerta rossa” per il Maltempo - il Piemonte chiede lo stato di emergenza : Sgomberate persone e animali dei Comuni rivieraschi. Allerta anche in Toscana: anche Coldiretti conta i primi danni

Maltempo senza sosta - nel 2019 34 vittime : domani tornano le piogge al Nord-Ovest - allerta rossa per il Po : La piena del Po è da allerta rossa fino a sabato nell’ultimo tratto del grande fiume, mentre è previsto l’arrivo di nuove piogge. È ancora allerta per il Maltempo su molte regioni italiane. Nel 2019, oltre 200 eventi di calamità naturali hanno causato 34 vittime in Italia, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da nord a sud sono state presentate 14 richieste per il riconoscimento dello stato d’emergenza. ...

Maltempo - la tregua è finita : torna l'allerta meteo : Allerta rossa in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Allerta arancione in Lombardia e Liguria. Piogge e venti forti su gran...

Maltempo - allerta per la piena del fiume Po : sorvegliato da 469 volontari della Protezione Civile : Sono 469 i volontari di Protezione Civile oggi all’opera tra Piacenza, Parma e Reggio Emilia (una sessantina) per monitorare la piena del Po, il cui colmo raggiungera’ Casalmaggiore (Cremona) stanotte e poi Boretto (Reggio) nella tarda mattinata di domani e giovedi’ Pontelagoscuro (Ferrara), con valori superiori alla soglia 3, di criticità. Il fiume è costantemente monitorato da Aipo, al lavoro 24 ore su 24, in stretto ...

Maltempo - allerta per la piena del Po : evacuata una frazione con 220 persone : E’ massima allerta in Emilia Romagna per la piena del Po. Per domani è prevista allerta rossa e resteranno chiuse le scuole a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Nel Comune reggiano è in corso l’evacuazione della frazione di Ghiarole, in cui risiedono 218 persone che saranno ospitate in una struttura di Luzzara. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna, che sta seguendo il transito del colmo in pianura: raggiungerà Casalmaggiore ...

Maltempo - mercoledì 27 novembre allerta rossa e scuole chiuse : le Regioni a rischio : Per la giornata di domani, mercoledì 27 novembre, il dipartimento di protezione civile ha emanato una allerta rossa per rischio idraulico su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; allerta arancione per la Liguria e allerta gialla per altre nove Regioni. Come conseguenza diverse amministrazioni hanno deciso di chiudere la scuole sul proprio territorio, soprattutto in quei comuni già pesantemente colpiti dai nubifragi dei giorni scorsi.Continua a ...

?Maltempo - Veneto dichiara allerta rossa per piena del Po : La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta rossa (Stato di Allarme) in relazione all'atteso transito dell'onda di piena del fiume Po fino alle ore 14.00 del 30 novembre...

Maltempo - allarme Po a Cremona e in Emilia. Domani allerta rossa in Lombardia e Veneto : Nuovo Maltempo in arrivo tiene con il fiato sospeso le regioni del Centro-Nord. La perturbazione, di natura atlantica, porterà piogge, anche a carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte meridionale e Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e mareggiate. La Protezione civile ha disposto l’allerta rossa per rischio idraulico in Lombardia, su parte ...