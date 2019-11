Maltempo | Aipo | “Criticità elevata per il transito della piena Po”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il colmo didel fiume Po è transitato a Casalmaggiore (Cremona) con m 6,96 sullo zero idrometrico, sopra la terza soglia di criticità e sta transitando a Boretto (Reggio Emilia) con valori attorno a 7,75 metri. Nel tratto da Casalmaggiore a Boretto la criticità rimarràancora per le prossime 24 ore: è quanto informa, l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Si conferma la criticitàper i tratti seguenti del fiume, fino alla foce. Il colmo è previsto a Borgoforte (Mantova) in serata, e a Pontelagoscuro (Ferrara), nel corsogiornata di domani. I livelli diinteressano le aree golenali. Il personaleè inattività dalla sala servizio dicentrale e tramite gli uffici operativi sul territorio, per il monitoraggio, il controllo e la vigilanza delle arginature e delle altre opere idrauliche di propria competenza, nonché per ...

