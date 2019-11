Maltempo a Venezia | ancora acqua alta fino a domani | stamattina si è allagata parte del

Maltempo - alta marea a Venezia : allagato il 28% del centro storico. Allerta gialla in Piemonte : Ancora piogge nel nord Italia, dove in Piemonte una nuova perturbazione ha fatto scattare l’Allerta gialla. Sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. E a Venezia l’acqua ha già raggiunto il picco di alta marea a quota 121 centimetri alle ore 10.30, come da previsioni. È rinforzata anche da forti temporali ...

Maltempo nel Veneziano - strada viene inghiottita in una voragine : Giorgia Baroncini Una buca si è aperta all’improvviso sulla strada che costeggia la laguna: sono stati inghiottiti 10 metri di carreggiata. Nessuna persona è rimasta coinvolta Attimi di paura nel Veneziano dove questa mattina si è aperta un'enorme voragine sulla strada che costeggia la laguna di nel comune di Cavallino-Treporti. All'improvviso, l'intera carreggiata è stata stata inghiottita per un tratto di circa 10 metri. Tanta la ...

Maltempo Venezia - grossa voragine a Cavallino - collassa una strada : Nonostante il ritorno momentaneo del bel tempo continuano a registrarsi forti disagi al nord a seguito delle eccessive piogge degli ultimi giorni. I terreni e i sottosuoli sono attualmente saturi,...

Maltempo - donna dispersa in Piemonte - acqua alta a Venezia. Straripa il Sannio nel Napoletano : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. In provincia di Alessandria una donna è dispersa. Allerta per la piena del Po. Nel Savonese...

Maltempo - dispersa una donna in Piemonte - acqua alta a Venezia : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. Un'auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria: i...

Maltempo - allerta rossa in Piemonte e Liguria. A Venezia l'alta marea a 130 cm : Un'altra domenica di nubifragi. La situazione è critica nel Savonese dove è esondato un rio e si contano 150 sfollati e 600 persone isolate. Arriva la piena del fiume a Torino: allagati i Murazzi, annullata la maratona. Rischio valanghe in Val d'Aosta. Temporali anche al Sud

Maltempo : Di Maio - 'città del Sud trattate da serie C - non c'è solo Venezia' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Le nostre città del Sud, le nostre regioni, rischiano sempre di essere trattati da serie B, però questa volta siamo arrivati alla serie C, perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava ricordarsi della Sicilia che 15 giorni prima aveva lanc

Maltempo - Reggio Calabria come Venezia : città completamente allagata dopo la tempesta della notte [FOTO e VIDEO] : E’ stata una notte tempestosa a Reggio Calabria, con pioggia torrenziale, vento di scirocco impetuoso, tuoni e fulmini come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Particolarmente colpita la zona Sud della città: in centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. A Venezia ancora acqua alta a 130 centimetri : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più ...

Maltempo in tutta Italia - acqua alta e Venezia trema ancora : picco alle 9.30 - previsti 135 cm : Maltempo in tutta Italia e la paura torna a Venezia dove una nuova marea eccezionale oggi 24 novembre è stata confermata dal Centro maree del Comune di Venezia. Sono...

Maltempo - allerta rossa in 3 regioni. Torna acqua alta a Venezia. LIVE : La pioggia continua a cadere su tutto il Paese, causando allagamenti e frane in diverse regioni. In Liguria 85 sfollati, in Piemonte attesa la piena del Po alle 12. A Venezia nuovo picco di marea alle ore 9

Maltempo - Di Maio in Sicilia : “Chiedo scusa ai sindaci. Aiuti a Venezia e non a questo territorio” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato Castelvetrano, ha incontrato un gruppo di pescatori di Marina di Selinunte (Trapani) che hanno subito gravi danni dopo le recenti mareggiate. I pescatori chiedono al ministro la sistemazione del porto. “Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal ...