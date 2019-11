Mafia | Gdf Palermo sequestra beni per 17 milioni euro al ‘ras’ dei pneumatici 3

Mafia : Gdf Palermo sequestra beni per 17 milioni euro al ‘ras’ dei pneumatici (2) : (Adnkronos) - Alla luce delle penetranti investigazioni patrimoniali svolte dalle Fiamme Gialle, il Tribunale ha ritenuto "ricorrenti gli elementi per ritenere il proposto – pur incensurato – un soggetto socialmente pericoloso, in quanto "appartenente" (anche se non partecipe) al sodalizio mafioso,