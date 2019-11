Madre e figlia rubano cosmetici | arrestate per rapina impropria

Guendalina Tavassi accusata dalla figlia : Per anni ti sei finta una brava Madre : Duro attacco di Gaia Nicolini alla madre Guendalina Tavassi: la figlia della ex gieffina, nata dal matrimonio con Remo Nicolini, l’ha accusata di aver sempre finto di essere una brava mamma, almeno con lei. Le accuse della giovane arrivano direttamente dal suo profilo Instagram dove, con una serie di “storie” che ricalcano quanto fatto giorni addietro dalla figlia di Heather Parisi, Gaia ha fatto sapere che i suoi rapporti con la madre non sono ...

Guendalina Tavassi - la prima figlia attacca : pesanti critiche alla Madre : Guendalina Tavassi, la prima figlia Gaia la attacca frontalmente: “Sono stata troppo buona ma la verità viene a galla. Ti sei nascosta per anni” Guendalina Tavassi finisce nel mirino. E stavolta non degli haters, ma di sua figlia Gaia, la primogenita avuta a 17 anni da Remo. Su Instagram l’adolescente ha attaccato frontalmente la showgirl, […] L'articolo Guendalina Tavassi, la prima figlia attacca: pesanti critiche alla ...

Inviava video hot della figlia al suo amante : Madre condannata : È stata condannata a sei anni di reclusione per aver realizzato e diffuso materiale pedopornografico in cui la protagonista era la figlia, al tempo dei fatti 13enne. Una 58enne di origine canadese e residente nel Coneglianese era infatti finita a processo con l'accusa di aver costretto la figlia minorenne a farsi filmare per poi inviare tutto il materiale un uomo di Napoli con cui la donna aveva iniziato da tempo una relazione a distanza. Come ...

Il racconto di una Madre : “Ho visto mia figlia soffrire come un cane per 28 ore - poi cesareo” : Pubblichiamo la lettera di una donna rimasta accanto alla figlia nella notte in cui ha messo al mondo la sua bimba tramite «induzione del parto»

Pasquale Sargentini e Maria Conti - padre e Madre di Luisa Spagnoli/ Cosa si aspettavano dalla figlia? : Genitori Luisa Spagnoli, Pasquale e Maria: i due erano di origini umili e quindi sicuramente non si aspettavano un tale successo della figlia.

La figlia di Heather Parisi : Mio padre è estraneo alle violenze su mia Madre : Hanno destato parecchio clamore le dichiarazioni di Heather Parisi a Live – Non è la d'Urso della settimana scorsa. In questi giorni sono stati tantissimi a chiedersi chi fosse l'uomo che per sette anni le ha usato violenza fisica e psicologica. La showgirl ha dichiarato di non volerne rivelare il nome ma in queste ore è stata la figlia Jacqueline a parlare, tramite una lettera inviata al settimanale Donna Moderna. Il racconto di Heather Parisi ...

Vanessa Incontrada si commuove a Domenica In : 'Il rapporto Madre e figlia non è semplice' : Nella puntata del 24 novembre di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio per presentare il loro nuovo programma "20 anni che siamo italiani" che partirà venerdì 29 novembre su Rai 1. Il cantante napoletano e la conduttrice italo-spagnola hanno parlato della loro nuova avventura in televisione della loro famiglia e dei loro affetti, commovendosi e facendo commuovere Mara e il pubblico. Inoltre, Vanessa ...

Bonafede si commuove davanti a un servizio di una Madre la cui figlia è stata vittima di femminicidio : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di Domenica In si commuove dopo un servizio mandato in onda sulla testimonianza di una madre la cui figlia è stata vittima di femminicidio. “Purtroppo in tanti casi la legge arriva tardi e l’unica cosa che dico è ’mi dispiace che lo Stato non sia riuscito a difendere sua figlia”.“Quando la donna va a denunciare è il momento in cui lo Stato ...

La figlia chiama la polizia e ‘ordina’ una pizza : così salva la Madre dalla violenza domestica : Per salvare sua madre da un episodio di violenza domestica, una donna ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza. Dopo le prime perplessità, l'addetto del servizio telefonico ha capito la richiesta e attraverso alcune domande con risposte creative ha potuto inviare degli agenti a casa della donna, salvandola dalle violenze e arrestando chi le perpetrava.Continua a leggere

Jacqueline - figlia di Heather Parisi : "Perseguitata dalla fama di mia Madre" : Continua a far parlare la reazione di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, all'ospitata della madre da Barbara d'Urso lunedì sera. La ragazza aveva scritto su Instagram, taggando la conduttrice: "Perchè non le chiedete dove sono le altre due figlie?".Jacqueline nelle ultime ore ha ricevuto un messaggio su Instagram che l'ha spinta a condividerlo per la sua aggressività: "Io penso che a te di tua madre interessi ben poco ...

Chi L’ha Visto? - Romina Power lancia un appello per ritrovare la figlia : “Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa - ma nel cuore di una Madre la speranza non muore mai” : Ylenia Carrisi non è morta ed è ancora viva? Ne è convinta Romina Power, la mamma della ragazza che ormai venticinque anni fa è scomparsa nel nulla a New Orleans. Era il gennaio del 1994. Ancora una volta a dare risalto alla vicenda è la trasmissione “Chi L’ha Visto?”. Durante la puntata del 20 novembre, la cantante americana ha voluto lanciare un appello (l’ennesimo): “Novembre è il mese di nascita di Ylenia. In questo mese, io ...

“Per non essere perseguitata da mia Madre…”. Heather Parisi - cosa è successo alla figlia Jacqueline : È successo il putiferio dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso durante la quale era ospite Heather Parisi. La ragazza di “Cicale” ha parlato della sua famiglia, del suo lavoro, dei periodi più bui della sua vita. Durante l’intervista, su Instragram, è spuntata la story della figlia Jacqueline, 19 anni, che, taggando Barbara D’Urso ha scritto: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”. Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia ...

Madre insultava la figlia costringendola alla dieta : Una Madre di Como obbligava la figlia 16enne a continue diete estenuanti, con l’unico obiettivo di non superare i 50 chili di peso corporeo. Decisamente poco per una ragazza così giovane, alta più di un metro e settanta e in piena età di sviluppo. Ma la fissa della Madre per l’aumento di peso della figlia arrivava spesso anche a insulti, e in qualche caso anche ad aggressioni fisiche. Lo scorso marzo era dovuta intervenire la magistratura che ...

Live non è la d'Urso - la figlia grande di Heather Parisi contro la Madre : "Perché non le chiedete..?" : Da Barbara d'Urso a Live non è la d'Urso si è parlato a lungo dei due gemelli fatti in provetta da Heather Parisi e dal marito quando lei aveva 50 anni. Adessi i figlioletti ne hanno nove. Bene, poco si parla del fatto che la showgirl avesse già due figlie grandicelle. Ora le ragazze parlano, anzi u