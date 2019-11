M5s | nuova riunione dei parlamentari calabresi | Avanti da soli con Aiello

Non è l’arena - Massimo Giletti a Luigi Di Maio “hai chiamato Salvini per chiedere della nuova fidanzata?” il capo politico del M5s risponde così : Luigi Di Maio è stato ospite ieri sera del programma condotto da Massimo Giletti Non è l’arena. Il capo politico del M5S, riconfermato alla guida del partito, da Beppe Grillo in persona, ha parlato dell’attuale governo e anche dei rapporti con Matteo Salvini e su una possibile Réunion con la Lega. Alla domanda di Giletti se il capo politico M5S sentisse ancora anche per sola amicizia personale Matteo Salvini, la risposta del leader ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Pietro Marasco - Consigliere M5s del Comune di Casali del Manco (CS). “La Storia ha assegnato alla nuova Comunità Presilana un ruolo strategico”. : Il rappresentante del Movimento 5 Stelle, in seno all’Assemblea elettiva del neo costituito Comune della Presila, al nostro Giornale

M5s : stasera nuova assemblea Camera su nodo capogruppo e direttivo : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Si svolgerà stasera, al termine della seduta d’Aula, una riunione allargata del direttivo dei deputati M5S. Sul tavolo la questione dell’elezione del capogruppo e del direttivo, ormai una vera e propria impasse in casa M5S dopo ben 4 fumate nere. Nella convocazione, in cui si invita “caldamente” gli eletti a partecipare, non si esclude una votazione già in serata. E’ infatti ...

Zingaretti a Bologna : «Nuova agenda con ius culturae e fisco». M5s : «Sconcertati» : Discorso molto forte, quello di Nicola Zingaretti che ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. Il bersaglio principale è stato Matteo Salvini, ma strali sono arrivati anche per...

Ergastolo ostativo - Bonafede : “M5s e maggioranza al lavoro per nuova legge - ma serve attendere motivazioni della Consulta” : “Una legge che impedisca ai boss di ottenere premi anche se non collaborano con la giustizia, stabilisca parametri e li sottragga alla discrezionalità dei giudici di sorveglianza? Conosco e seguo la petizione de Il Fatto Quotidiano, mi fa piacere che in tanti aderiscano perché dimostra che gli italiani sono interessati alla legalità. Posso dire che come M5s (e sono certo anche che questo valga per tutte le forze di maggioranza) siamo già ...

Ambiente : M5s - 'nuova pagina per Sin Priolo - oggi primo passo per intesa tra industrie' : Palero, 11 nov. (Adnkronos) - "oggi si apre una pagina nuova per il Sin (Sito di interesse nazionale) di Priolo, con la disponibilità di Eni Rewind a occuparsi degli interventi di bonifica. Una disponibilità che ci auguriamo venga replicata anche dalle altre industrie. Si apre un percorso di dialogo

M5s : nuova fumata nera per l'elezione del capogruppo alla Camera : nuova fumata nera, a quanto si apprende, per l’elezione del capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera.Al termine dello spoglio né Francesco Silvestri né Davide Crippa ottengono la maggioranza assoluta richiesta dallo statuto del gruppo. Silvestri ha incassato 95 voti, Crippa 83.

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5s e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Ultimi sondaggi Emilia e Calabria - vento in poppa per Salvini - rischio nuova batosta per Lega e M5s : Una capacità di far campagna elettorale quella di Matteo Salvini e il suo staff innata. Il leader leghista sta mettendo in moto la sua macchina da guerra per vincere anche le prossime elezioni elettorali regionali sia in Emilia, da sempre regione più rossa d’Italia, che in Calabria. Già nei prossimi giorni Matteo Salvini sarà in Emilia per la presentazione della candidata del centrodestra alla presidenza della regione. Mentre la Lega ...

Luigi Di Maio - una "cosa" nuova : verso la scissione M5s - il report che ha innescato il capo politico : Lo scenario è di quelli clamorosi. Si parla del M5s e di Luigi Di Maio, della crisi di consenso che travolge ormai da ben più di un anno il Movimento. Il sospetto è che la crisi grillina sia legata alla natura stessa del partito: dopo la contaminazione con altri partiti potrebbe essere iniziato un p

Catello Vitiello - il deputato massone ex M5s passa a Italia viva : “Nuova avventura con un leader che ha idee chiare e voglia di riscatto” : Se con la partecipazione lo scorso weekend alla Leopolda non fosse stato abbastanza chiaro, oggi l’ex deputato M5s massone Catello Vitiello ha annunciato il suo passaggio ufficiale nel partito di Italia viva. “Inizia una nuova avventura”, ha scritto su Facebook postando una foto scattata con Matteo Renzi, “con persone che conoscono bene la politica e con un leader che ha idee chiare e tanta voglia di riscatto per il ...

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5s in rivolta si va verso una nuova crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

M5s - Di Maio spiega la nuova organizzazione del movmento : “Resteremo al governo altri 10 anni” : “La riorganizzazione non serve ai parlamentari, agli attivisti, o agli eletti, ma serve a una Regione come questa dove se c’è un problema un cittadino non sa con chi parlare del Movimento”. Lo dice il leader M5S Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle annunciando che “dal 12 ottobre all’11 novembre tutte le persone che vogliono far parte della nuova squadra dovranno presentare i loro progetti”. E dopo la ...

M5s : al Senato nuova fumata nera per capogruppo - Perilli il più votato (2) : (AdnKronos) – Danilo Toninelli ha ottenuto, nella votazione di oggi, 22 preferenze, tre in meno di ieri, mentre Marco Pellegrini e Stefano Lucidi hanno ottenuto, rispettivamente, 17 e 12 voti. I risultati per la scelta dei neo presidente dei gruppi parlamentari hanno destato stupore e qualche tensione tra i grillini, perché i due candidati più vicini a Luigi Di Maio e ai vertici pentastellati, ovvero Anna Macina a Montecitorio e ...