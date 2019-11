M5s | 4 eurodeputati non votano Von der Leyen Corrao | “Squadra peggio di quella Juncker

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il Movimento 5 stelle si è spaccato anche in Europa sull’elezione della commissione Ue guidata da Ursula Von der. Dopo che avevano dato il via libera alla presidente a luglio scorso, oggi in quattro su 14 hanno deciso di far mancare il loro voto. Ignazioe Piernicola Pedicini hanno votato contro, mentre Eleonora Evi e Rosa D’Amato hanno deciso di astenersi. Luigi Di Maio è stato avvertito nella serata di ieri e ha cercato di far desistere i colleghi, ma senza successo. La scelta nasce in un clima di forti malumori a Roma come in Europa dentro il gruppo del Movimento 5 stelle. Al momento i vertici dicono che non saranno valutati provvedimenti disciplinari perché “le loro sono solo posizioni di dissenso”. Proprio, considerato uno degli esponenti di riferimento del M5s in Europa, ha spiegato su Facebook con un lungo post la scelta di andare in ...

