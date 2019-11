L' ultimo tweet di Trump è il più assurdo di sempre Il presidente in versione Rocky Balboa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019)shock di Donaldche, alla vigilia della Festa del Ringraziamento, dalla sua Casa Bianca d’Inverno di Mar-a-Lago, in Florida, regala al mondo un clamoroso fotomontaggio in cui appare nelle vesti di, scatenando immediatamente sgomento e ironia sui social. pic.twitter.com/11nzKwOCtU— Donald J.(@realDonald) November 27, 2019Impossibile capire a chi voglia mostrare i muscoli ilamericano, visto che nessun commento accompagna l’immagine. Ma il messaggio dietro al photoshop realizzato su un poster promozionale del film ‘III’ del 1982, per quanto trash sembra chiaro: il tycoon è pronto a combattere, su tutti i fronti. Ce l’avrà con la Cina o con i democratici che vogliono il suo impeachment?”, si chiedono in molti. Forse con i narcos, si spinge a ipotizzare qualcuno, dopo che il ...

