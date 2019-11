Lozano sulle multe | «Siamo molto uniti | siamo focalizzati sui nostri obiettivi»

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’attaccante del Napoli, Hirvingha rilasciato alcune dichiarazioni a Fox Sports dopo lo splendido pareggio ottenuto in Liverpool–Napoli: «In alcune giocate non cicapiti ma é normale: andiamo passo dopo passo, la squadra ed io ci stiamo conoscendo e adesso mi sentomeglio. Finora abbiamo fatto bene nel girone di Champions League»? «Noisuie adesso dobbiamo concentrarci sul campionato. Proveremo a dare il nostro meglio, e lavoreremo per farlo»€ L'articolo: «sui» ilNapolista.

