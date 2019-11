Lotta allo spaccio | la Guardia di Finanza sequestra due chili di Maijuana

Classifica inediti X Factor 2019 e balLottaggio : il brano meno ascoltato : X Factor 2019 Classifica inediti: il concorrente con il brano meno ascoltato raggiungerà Giordana al ballottaggio La Classifica degli inediti di X Factor 2019 rivelerà il secondo concorrente al ballottaggio. Il sesto Live si aprirà proprio con un’eliminazione, quella che è ancora in sospeso da giovedì scorso. Alessandro Cattelan ha aperto il quinto Live rivelando […] L'articolo Classifica inediti X Factor 2019 e ballottaggio: il ...

Juventus-Atletico Madrid - i possibili titolari : Demiral dal 1' - balLottaggio Joya-Pipita : Martedì 26 novembre 2019 alle ore 21:00 andrà in onda su Canale 5 l'incontro tra Juventus ed Atletico Madrid, valido per il 5° turno del Girone D di Champions League. I bianconeri hanno raggiunto la qualificazione con due turni d'anticipo e questo match avrà il primario scopo di mantenere la prima posizione che, sulla carta, vorrebbe dire un accoppiamento più agevole agli ottavi di finale. Nella precedente giornata la Juve aveva vinto in Russia, ...

Romania - il presidente uscente Klaus Iohannis vince il balLottaggio con il 65% dei voti : il conservatore europeista era favorito : In Romania il presidente uscente, il conservatore europeista Klaus Iohannis, ha largamente vinto il ballottaggio delle presidenziali nelle elezioni di domenica 24 novembre, ottenendo un secondo mandato quinquennale consecutivo dopo la vittoria del 2014. Stando ai primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, a Iohannis è andato tra il 65% e il 67% dei voti, praticamente il doppio delle preferenze ottenute dalla sfidante, la ex ...

Roma - PalLotta e Friedkin più vicini sulla cifra della cessione : a 750 milioni si chiude - ma occhio alla gestione congiunta : Pallotta e Friedkin più vicini sulle cifre riguardanti la cessione della Roma: a 750 milioni si può chiudere, ma non è detto che il patron giallorosso esca dalla società La trattativa per la cessione della Roma prosegue spedita e le parti sembrano più vicine a trovare un accordo. La sensazione che filtra da Trigoria è quella che su una cifra vicina ai 750 milioni (compreso il progetto stadio) l’accordo potrebbe chiudersi. Friedkin, ...

Torino-Inter - probabili formazioni : balLottaggio Candreva-Lazaro - fuori Sensi : Quello di oggi sarà un sabato ricco di impegni e di appuntamenti importanti per la Serie A: si parte infatti con Atalanta-Juve alle ore 15:00, si prosegue con Milan-Napoli alle ore 18:00 e si chiude con Torino-Inter, prevista allo Stadio Olimpico della città piemontese alle ore 20:45. E proprio quest'ultimo match sarà molto importante ai fini della classifica della Serie A: la squadra di Conte potrà giocare conoscendo l'esito dello scontro di ...

Torino-Inter - le probabili formazioni : balLottaggio Berenguer-Verdi - torna D’Ambrosio : Torino-Inter, le probabili formazioni – Saranno Torino e Inter a chiudere il sabato di Serie A. Una gara molto attesa e che promette spettacolo. I granata sono reduci dalla vittoriosa trasferta di Brescia, arrivata dopo un periodo altamente negativo. Belotti e compagni vorranno proseguire il trend positivo intrapreso contro le Rondinelle. Di fronte l’Inter di Antonio Conte che non intende fermarsi. I nerazzurri vogliono ...

X Factor 2019 quinto Live - nessun eliminato : balLottaggio in sospeso : quinto Live X Factor 2019, cosa è successo nella puntata di giovedì 21 novembre e la novità sull’eliminato nessun eliminato nel quinto Live di X Factor 2019: cosa succederà adesso? Alessandro Cattelan ha aperto la puntata spiegando il nuovo meccanismo che porterà all’eliminato dopo gli inediti. Proprio il debutto dei concorrenti sul mercato discografico ha […] L'articolo X Factor 2019 quinto Live, nessun eliminato: ballottaggio ...

X Factor 2019 - quinto live con gli inediti ma senza eliminato - chi va al balLottaggio? : X Factor 2019 quinto live la serata degli inediti, nessun eliminato: il meno votato si scontrerà con il meno ascoltato nel sesto live X Factor 2019 quinto live: serata di inediti e serata inedita per la gara, accompagnata da ospiti a sorpresa e le esibizioni di Mahmood e Gemitaiz & MadMan. Inedita perchè NON ci sarà un eliminato questa sera ma il meno votato si scontrerà al ballottaggio giovedì prossimo con il “meno ascoltato della ...

James PalLotta - Roma in vendita per 800 milioni. Un anno dopo - si scuserà con Libero? : Un anno fa Libero riferì in esclusiva della trattativa tra James Pallotta e un investitore arabo per la cessione della Roma per 800 milioni, arenatasi in seguito allo scandalo diplomatico internazionale dell'uccisione del blogger e dissidente Khashoggi. La reazione del patron americano fu scomposta,

Greta Thunberg - l'Unione Europea la fa contenta : Lotta allo smog - pioggia di milioni e di assunzioni : Sarà per la crescente propaganda di Greta Thunberg e dei suoi seguaci, talvolta battezzati con ironia "gretini", ma anche il nuovo bilancio dell' Unione Europea per il 2020 prende per oro colato le teorie sul riscaldamento globale e sul cambiamento climatico, ancora discusse da gran parte della stes

As Roma in vendita - PalLotta cerca soci (con Goldman Sachs). Le azioni +11% : La Magica vola in Borsa dopo l’annuncio che James Pallotta cerca soci forti ai quali vendere l’As Roma

PalLotta cerca un socio forte per la Roma : James Pallotta cerca un socio per la Roma. A rivelarlo è Il Messaggero: a certificarlo - scrive il quotidiano Romano - “un documento che Goldman Sachs sta proponendo a investitori internazionali per convincerli ad acquistare le quote del club giallorosso. Quattro pagine in cui vengono sintetizzate le caratteristiche della società e i perché investire nel club Romano”. Il documento, si legge ...

As Roma - per PalLotta socio forte in arrivo : Il possibile nuovo socio di James Pallotta è nella Capitale. Emissari di Dan Friedkin, 54 anni e figlio di Thomas scomparso due anni fa, sono sbarcati per studiare i conti della Roma....

As Roma - in arrivo un socio forte per PalLotta : Il possibile nuovo socio di James Pallotta è nella Capitale. Emissari di Dan Friedkin, 54 anni e figlio di Thomas scomparso due anni fa, sono sbarcati per studiare i conti della Roma....