Lotta alla frode sulla commercializzazione carburanti | sequestrati 84mila litri

Roma - PalLotta e Friedkin più vicini sulla cifra della cessione : a 750 milioni si chiude - ma occhio alla gestione congiunta : Pallotta e Friedkin più vicini sulle cifre riguardanti la cessione della Roma: a 750 milioni si può chiudere, ma non è detto che il patron giallorosso esca dalla società La trattativa per la cessione della Roma prosegue spedita e le parti sembrano più vicine a trovare un accordo. La sensazione che filtra da Trigoria è quella che su una cifra vicina ai 750 milioni (compreso il progetto stadio) l’accordo potrebbe chiudersi. Friedkin, ...

Morto Franco Ortolani - il cordoglio della politica : «Era il simbolo della Lotta alla Terra dei Fuochi» : «Si è spento il professor Franco Ortolani, Senatore del MoVimento 5 Stelle. Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente. Quando c'era da...

Ballando 2020 - Milly conferma la giuria : “Carolyn Smith sta Lottando” : Milly Carlucci conferma la giuria di Ballando con le stelle e fa una dolce rivelazione su Carolyn Smith Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Quotidiano.net in cui ha parlato dei suoi prossimi impegni in tv, ovvero Il Cantante Mascherato e Ballando con le stelle 2020. A proposito del programma del sabato sera di Rai1, Milly ha dichiarato che… “La giuria è confermata in toto: tornano Guillermo Mariotto, Fabio Canino, ...

Morta Bogaletch Gebre : addio alla femminista etiope - Lottava contro infibulazione e bimbe spose : Bogaletch Gebre si è spenta nei giorni scorsi all'età di 66 anni. Per decenni si è battuta contro l'infibulazione delle bimbe nel suo Paese, una pratica barbara che lei stessa aveva subito da piccola, ma anche contro ogni discriminazione e abusi contro le donne come la piaga delle spose bambine.Continua a leggere

CarLotta Mantovan incontra Milly Carlucci/ La moglie di Fabrizio Frizzi a Ballando? : Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, incontra Milly Carlucci per parlare di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle?

Lotta alla droga : domani conferenza stampa Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni : Roma – domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 14.30, nella sala stampa della Camera dei deputati, Fratelli d’Italia presenterà delle iniziative sulla Lotta alla droga. Partecipano il presidente di FDI Giorgia Meloni, i deputati Maria Teresa Bellucci (responsabile dipartimento Dipendenze) e Mauro Rotelli (responsabile dipartimento Comunicazione), il responsabile Enti locali Guido Castelli e il presidente di Gioventù Nazionale Fabio ...

"La privacy non è un freno alla Lotta all'evasione" dice Soro : Non è l'Autorità Garante della protezione dei dati personali e della tutela del diritto alla privacy a ostacolare la lotta all'evasione fiscale e il lavoro dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate. In un'intervista a Il Sole 24 Ore, Antonello Soro, che della Authority è il Presidente, si sfoga dicendo che si tratta di una delle più grandi bufale o fake news o di una “gigantesca mistificazione”. Uno scenario che, secondo Soro, avrebbe preso ...

"La privacy non è un freno alla Lotta all'evasione" dice Soro : Non è l'Autorità Garante della protezione dei dati personali e della tutela del diritto alla privacy a ostacolare la lotta all'evasione fiscale e il lavoro dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate. In un'intervista a Il Sole 24 Ore, Antonello Soro, che della Authority è il Presidente, si sfoga dicendo che si tratta di una delle più grandi bufale o fake news o di una “gigantesca mistificazione”. Uno scenario che, secondo Soro, avrebbe preso ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alla Lotta del warm-up. Valentino Rossi in cerca di feeling : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Via al warm-up! 9.49: 1′ al via di questo turno di prove importante per andare a definire gli assetti in vista della gara. 9.47: Si profila una gara abbastanza difficile in ottica podio per l’Italia con Andrea Dovizioso sesto in griglia ma apparso meno consistente delle ultime uscite dal punto di vista del passo, mentre Valentino Rossi sarà chiamato ad una rimonta furibonda dalla ...

MotoGP - chi sostituirà Jorge Lorenzo alla Honda? BalLottaggio Crutchlow-Zarco : La notizia è ormai ufficiale: Jorge Lorenzo si ritira e lascia il mondo delle corse. Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo e uno dei personaggi più importanti della MotoGP, ha deciso di appendere il caso al chiodo. In un’affollata conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 della classe regina, l’annuncio dell’iberico. Una storia che quindi termina a 32 anni con 68 vittorie, 152 ...

Motocross - Tony Cairoli : “Pronto a Lottare per il decimo titolo - la spalla ormai è ok” : Tony Cairoli si mette alle spalle gli acciacchi e affila le armi in vista del Mondiale MXGP 2020. Il fuoriclasse siciliano è reduce da un campionato chiuso ampiamente in anticipo, per colpa dell‘infortunio alla spalla rimediato a Kegums, in Lettonia, che lo ha messo fuori causa e costretto successivamente all’operazione alla quale si è sottoposto a luglio. Il decorso in questi mesi sta procedendo nel migliore dei modi, come ha ...

Morta Amedea Zanarini - addio alla partigiana Catia : “Lottare sempre per diritti delle donne” : Amedea Zanarini si è spenta a Bologna all'età di 95 anni. Originaria di una famiglia di mezzadri, dopo essere stata staffetta partigiana e croce al merito di guerra, si è battuta per tutta la vita per l'emancipazione delle donne, ricordando: "Se è vero che le donne hanno raggiunto ciò che non avevano in passato, è altrettanto vero che queste conquiste sono a rischio e vanno difese".Continua a leggere

Ministro tedesco a 'lezione' di Lotta alla mafia : "In Germania servono nuove leggi" : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Due giornate a 'lezione' di lotta alla mafia a Palermo, tra incontri con magistrati palermitani e autorità per discutere della legislazione antimafia vigente in Italia, che negli ultimi anni ha ottenuto numerosi successi. Una delegazione di magis

Classifica Mondiale Moto3 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : si infiamma la Lotta per la seconda posizione. Dalla Porta vince da iridato : Al termine del Gran Premio della Malesia non si chiude ancora la lotta per la seconda posizione nella Classifica del Mondiale della Moto3: gran lotta tra Canet, Arbolino e Ramirez. Titolo già assegnato dal GP d’Australia a Lorenzo Dalla Porta. Ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto3 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Lorenzo Dalla Porta Honda ITA 279 2 Aron CANET KTM SPA 190 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 175 4 Marcos RAMIREZ ...