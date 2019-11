Lo sport senza Russia per 4 anni | Wada e Cio verso la squalifica per doping

Hanno inventato la tazza per il caffè da asporto senza coperchio di plastica : (foto: www.facebook.com/unocuptogo) Per limitare lo spreco di plastica causato dai tappi dei bicchieri per il caffè da asporto, due designer di New York Hanno ideato una tazza in carta che fa a meno del coperchio, ma assolve alle stesse funzioni. Anzi: secondo i suoi inventori, Unocup è più ergonomica da impugnare e più facile da produrre delle tradizionali tazze per il coffee to go. La tazza è costruita con il principio degli origami: ci sono ...

Corsport : ancora incerta la presenza di De Laurentiis a Liverpool : La presenza di De Laurentiis a Liverpool per la partita di Champions è ancora incerta, scrive il Corriere dello Sport. Troppi gli appuntamenti del presidente, sarebbe costretto a fare il giro del mondo in 72 ore. La partita del Napoli con il Milan la vedrà sicuramente in America, in tv. Domenica sera decollerà dagli States e arriverà a Roma, dove, il giorno dopo, c’è l’assemblea di Lega per discutere dei diritti tv. Partire per Liverpool subito ...

Tiziano Ferro : «Ho seguito l’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove - dobbiamo farci trasportare dal nostro destino - senza forzarne l’andamento» : “Accetto Miracoli”, è il titolo del nuovo album di Tiziano Ferro, in uscita venerdì 22 novembre 2019 in tutto il mondo. Prodotto dal guru del sound R&B americano Timbaland per 9 delle 12 tracce che ne fanno parte, e anticipato nei mesi scorsi da due singoli, “Buona (Cattiva) Sorte” e la title-track “Accetto Miracoli”, entrambi certificati oro, è un album che il suo autore ha definito fin dal primo momento “fresco, onesto, energico, ...

Usa - medico asportava utero e chiudeva le tube senza il consenso delle pazienti : arrestato : Un medico della Virginia è accusato di avere eseguito isterectomie non necessarie e legato le tube di Falloppio a pazienti senza consenso. Javaid Perwaiz, 69 anni, è stato arrestato e accusato di frode sanitaria. In un caso avrebbe detto a una donna che aveva bisogno di un'isterectomia dopo aver scoperto l'insorgenza imminente di un cancro, ma della malattia non c’era traccia nella cartella clinica.Continua a leggere

Bimba disabile senza scuolabus. Il sindaco non ci sta : Trasporto assicurato : "Ci risiamo! Un'altra discriminazione! Questa volta tocca ad una piccola alunna. Si chiama Giulia, abita a Scafa ed è una Bimba con disabilità, per questo usa una carrozzina. Vorrebbe andare a scuola insieme a tutti i suoi compagni ma a lei non è permesso. Almeno non come fanno tutti gli altri". Inizia così la denuncia dell'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo che si scaglia contro il sindaco di Scafa (Pescara).\\"Tutti gli alunni ...

Manuel Bortuzzo - il papà Franco : «Luca era sportivo come il mio Manuel - ucciso senza un motivo» : «Sono sconvolto. Non sapevo che fosse morto». Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, il diciannovenne colpito il 3 febbraio scorso dal proiettile di una P38 che gli ha attraversato il...

Uiltrasporti Lazio : ricorso urgente contro liquidazione Roma Metropolitane. Preoccupati per assenza politica su società partecipate : Roma – “Siamo in mobilitazione per lo sciopero del prossimo 25 ottobre, per la difesa dell’occupazione e del salario dei lavoratori di Roma Metropolitane, messa in liquidazione da una scellerata delibera della maggioranza al governo della città di Roma, e abbiamo attivato insieme agli altri sindacati confederali il ricorso urgente contro tale delibera, costituendoci nel contempo in giudizio”. Ad annunciarlo il Commissario straordinario ...

Corsport : Jolly Callejon. Domani sarà la sua presenza numero 315 in sette anni : Dovrebbe essere in campo, Domani a Salisburgo, Josè Maria Callejon. Se così fosse, scrive il Corriere dello Sport, per lo spagnolo sarebbe la presenza numero 315. Ne mancherebbero solo 7 per salire a quota 322 e raggiungere Ciro Ferrara come quinto giocatore per presenze nel Napoli. Solo che Ferrar ha impiegato 10 stagioni, Callejon solo 7. Cambiano gli allenatori, passano gli anni, ma Callejon è sempre insostituibile. Un vero e proprio Jolly. ...

Audi - La e-tron sportback su strada senza veli : L'Audi e-tron Sportback è oggi protagonista di una serie di foto spia che la ritraggono quasi del tutto priva di camuffature. La seconda elettrica dei Quattro anelli debutterà al Salone di Los Angeles, affiancando l'attuale e-tron con una carrozzeria da Suv-coupé dall'impostazione più dinamica. senza veli prima del Salone. Seguendo un copione già visto per le cugine endotermiche, come la Q8 e la Q3 Sportback, la e-tron Sportback riprende il ...

Bambini senza libri - poco sport e scuole pericolanti : quando la povertà comincia dall'educazione : L'Atlante dell’infanzia a rischio di Save the children: 1,2 milioni di minori in Italia vivono sotto la soglia di povertà, il dato è triplicato in dieci anni. Ma la vera emergenza riguarda l'offerta formativa, tra abbandono scolastico ed edifici non a norma: appena uno su 5 è...