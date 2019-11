Lo sciopero generale nazionale di venerdì 29 novembre

Colombia - sciopero generale e scontri in varie città : 3 dimostranti morti - quasi 300 i feriti : Centinaia di migliaia di persone hanno marciato nelle strade della Colombia, nel corso di uno sciopero generale contro le politiche del governo di destra del presidente Ivan Duque. Le manifestazioni sono state segnate da scontri che, ha reso noto il ministro della Difesa Carlos Holmes Trujillo, hanno causato tre morti e il ferimento di altre 273 di cui 151 agenti della forza pubblica. Gli incidenti si sono verificati in particolare nel centro di ...

A.Mittal - Fim : serve sciopero generale : 12.55 "Ci aspettiamo che ci sia un tavolo di trattativa che coinvolga anche il sindacato perché bisogna fare applicare l' accordo che c'é già.Non serve inventarsi nuove cose", ha detto il segretario Cgil Landini parlando del prossimo incontro tra Conte e ArcelorMittal. All'assemblea dei sindacati metalmeccanici,il segretario Fim-Cisl,Bentivogli chiede lo sciopero generale.E'l'ora "di mobilitarci nell'industria meccanica,a partire dalla ...

Vigili del Fuoco - nuovo sciopero generale il 15 novembre : "Vogliamo più tutele" : La protesta dei pompieri. Cgil, Cisl e Uil dei Vigili del Fuoco hanno indetto lo sciopero generale il 15 novembre e...

sciopero generale 25 ottobre : bus e treni a rischio. DIRETTA : Venerdì nero sul fronte dei trasporti. A rischio treni e aerei su scala nazionale, ma soprattutto autobus, metro e raccolta dei rifiuti a Roma, dove si annuncia un vero e proprio black out per la protesta di tutte le municipalizzate

Lo sciopero generale nazionale di oggi : Riguarda tutti i lavoratori pubblici e privati, ma gli orari variano a seconda della città e del settore: tutte le informazioni città per città

sciopero generale in tutta Italia - bloccate Milano e Roma. LE FOTO : La protesta riguarda i mezzi pubblici, i treni, ma anche scuole, società di raccolta dei rifiuti e servizi sanitari. I maggiori disagi sono concentrati nella Capitale e nel capoluogo Lombardo. Associazioni sindacali in piazza. GLI AGGIORNAMENTI

sciopero generale OGGI : MEZZI - TRENI - SCUOLE/ Atm Milano - Trenord e Trenitalia : SCIOPERO GENERALE OGGI: TRENI, aerei, navi e Autostrade, MEZZI, bus-metro Atac Milano e Atac,. Caos per Roma bloccata: SCUOLE, servizi e rifiuti

sciopero generale nazionale - le cose da sapere : Gli orari variano a seconda della città e del settore: tutte le informazioni e gli aggiornamenti città per città

sciopero generale : venerdì neroRoma (e non solo) a rischio paralisi : L'Italia si prepara al più classico dei venerdì neri. Lo Sciopero in programma oggi metterà inevitabilmente in affanno il settore dei trasporti, ma non solo. A pagarne le conseguenze più gravi sarà in primis Roma Segui su affaritaliani.it

sciopero generale 25 ottobre 2019 : bus - treni e aerei a rischio. Gli orari garantiti : Trasporti e non solo, anche scuola e sanità: questo 25 ottobre sarà un venerdì complicato in tutta Italia, con la protesta che riguarda diversi settori, sia nel privato che nel pubblico. I disagi maggiori sicuramente a Roma, dove alla protesta nazionale si aggiungerà quella locale dei lavoratori delle società partecipate del Comune.Continua a leggere

sciopero generale in tutta Italia : DIRETTA : Si apre l'ennesimo venerdì nero sul fronte dei trasporti. A rischio treni e aerei su scala nazionale, ma soprattutto autobus, metro e raccolta dei rifiuti a Roma, dove si annuncia un vero e proprio black out per la protesta di tutte le municipalizzate

Venerdì di sciopero generale Bus - treni - aerei : cosa si ferma Roma rischia la paralisi : Il 25 ottobre prevista l’astensione in diversi settori. Disagi in particolare per i trasporti. A Roma la protesta dei dipendenti delle società partecipate

Roma. Sarà venerdì nero per trasporti - rifiuti e scuole : si fermano le aziende municipalizzate. “E’ il primo sciopero generale nella Capitale” : Autobus, metropolitane, raccolta dei rifiuti, pulizie e mense scolastiche, trasporti disabili, servizi culturali e biblioteche. Oltre a possibili disagi negli uffici anagrafici. venerdì 25 ottobre Roma chiude per sciopero. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà potenzialmente i quasi 25mila lavoratori delle società municipalizzate capitoline, che – a vario titolo – contestano la gestione del Campidoglio e il progetto di razionalizzazione ...

sciopero generale 25 ottobre - venerdì nero : bus - treni e aerei a rischio : Trasporti e non solo, sarà un venerdì nero in tutta Italia, con la protesta che riguarda diversi settori, sia nel privato...