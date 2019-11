Liverpool-Napoli | Mertens regala ai partenopei il gol del vantaggio VIDEO

Live Liverpool-Napoli 0-1 Ottimo primo tempo degli azzurri : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

Napoli transformer : vince 1-0 a Liverpool dopo 45 minuti. Gol di Mertens : Il Napoli in vantaggio dopo 45 minuti. Ad Anfield Road, contro il Liverpool. È un’altra squadra rispetto a Milano. Rete di Mertens al 22esimo. È un Napoli transformer. Regge benissimo per 35 minuti, soffre molto nel finale in cui non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Quando fa freddo, Ancelotti si copre. Lo ha sempre fatto. Lo fece quando il Milan visse una crisi simile a quella attuale del Napoli. dopo l’infelice ...

LIVE Liverpool-Napoli 0-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Mertens sblocca la gara a sorpresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Ci prova Firmino: blocca Meret. 29′ Fallo di Milner su Di Lorenzo: tante interruzioni sin qui. 28′ Ancelotti sprona i suoi che stanno giocando in maniera diversa dalle ultime uscite. 26′ Ci prova van Dijk: tiro alle stelle. 25′ Sorpreso il LIVErpool dunque: al momento, il Napoli, sarebbe qualificato! 23′ Decisione confermata: partenopei in vantaggio ad ...

LIVE Liverpool-Napoli 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : equilibrio ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Dentro Wijnaldum per Fabinho: non ce la fa l’ex Monaco. 18′ MIRACOLOSO KOULIBALY! Il senegalese ferma in tempo Milner che aveva scambiato di prima con Salah. 16′ Comincia a comandare il gioco il LIVErpool: i partenopei non devono abbassarsi troppo. 14′ Resta giù Fabinho dopo il fallo subito da Lozano caduto addosso al brasiliano. 13′ Scelta coraggiosa di ...

LIVE Liverpool-Napoli 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : si parte ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Squadre in campo: suona l’inno! 20.57 Arbitra lo spagnolo classe ’76 Carlos del Cerro Grande. 20.56 Squadre nel tunnel di LIVErpool! 20.54 Clima pazzesco, come sempre, sulle note di “You’ll Never Walk Alone”. 20.53 Si comincia a cantare ad Anfield! 20.52 Fari puntati su Dries Mertens, in appannaggio nell’ultimo periodo: 7 gol quest’anno, di cui 3 ...

LIVE Liverpool-Napoli 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : in palio la qualificazione ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Si comincia a cantare ad Anfield! 20.52 Fari puntati su Dries Mertens, in appannaggio nell’ultimo periodo: 7 gol quest’anno, di cui 3 in Champions League. 20.50 Manca sempre meno all’inizio: il LIVErpool continuerà a stabilire la sua supremazia oppure il Napoli uscirà dalla crisi? 20.48 Stasera dunque toccherà ad Inter, che potete seguire sempre su OA Sport, e Napoli ...

LIVE Liverpool-Napoli - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : fuori Callejon ad Anfield contro i campioni d’Europa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 Il Napoli proverà ad affidarsi al duo Lozano-Mertens, con il messicano reduce dal secondo centro in Serie A contro il Milan: l’ex PSV prova a ad ingranare sotto al Vesuvio. 20.26 I Reds hanno vinto contro il Crystal Palace nell’ultima giornata di campionato: il tridente Salah-Firmino-Manè è in forma smagliante. Il Napoli si saprà difendere? 20.24 Il LIVErpool è saldamente al ...