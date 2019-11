Liverpool-Napoli | gli highlights del match – VIDEO

Live Liverpool-Napoli 1-1 Quattro i minuti di recupero : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan è ovunque - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola sbavatura che non compromette comunque una buona partita del portiere azzurro, sempre attento nelle altre occasioni. Sul gol di Lovren non può nulla. Maksimovic 6: La classica mossa di Ancelotti in Champions. Il serbo gioca da terzino bloccato e deve fare i conti con un Manè ...

Live Liverpool-Napoli 1-1 Mertens fa spazio al fresco Elmas : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : finale da vivere ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Minuti finali da vivere a LIVErpool. 81′ Fuori Mertens, dentro Elmas: secondo cambio per il Napoli. 79′ FABINHO! Tiro che sfiora gli incroci. 78′ Fuori Milner, dentro Alexander-Arnold: linfa per Klopp. 76′ Mancano 15′ alla fine: il Napoli ormai ha rinunciato a giocare. 74′ Pallone sempre tra i piedi dei giocatori di casa. 72′ Fuori Lozano, ...

Live Liverpool-Napoli 1-1 Esce uno stanco Lozano per Llorente : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : pareggio meritato di Lovren! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Sofferenza difficile da sostenere fino alla fine per il Napoli, sin qui lodevole in difesa. 68′ Atterrato Allan da ben tre giocatori dei Reds; il brasiliano è stato eroico sin qui. 67′ pareggio meritato per i padroni di casa. Il Napoli è sulle gambe e non riesce più ad uscire. 66′ Grande stacco di testa di Lovren che forse aveva fatto fallo su Mertens: il Var ...

Live Liverpool-Napoli 0-1 Firmino pericolosissimo di testa : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

LIVE Liverpool-Napoli 0-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : ritmi blandi ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ FIRMINO! Di testa, di poco a lato. 61′ Primo squillo di Salah: sinistro centrale. Koulibaly lo sta annientando, motivo per il quale, l’egiziano si sta sentendo poco sin qui. 59′ I Reds schiacciano il Napoli: situazione scomoda ora. 57′ Fuori Gomez, dentro Chamberlain: retrocede Milner come terzino destro. 55′ KOULIBALY! CHE SALVATAGGIO! Meret si fa ...

Liverpool-Napoli 0-1 live - inizia la ripresa : liverpool-Napoli live – Campioni in carica in Champions e ‘straprimi’ in Premier League. Il liverpool stellare di Jurgen Klopp, però, non ha ancora chiuso i conti con la qualificazione agli ottavi. Di fronte il Napoli di Ancelotti che vive un momento di difficoltà, ma che (poco più di due mesi fa, quando c’era ancora serenità) è riuscito ad infrangere il muro reds. Era ed è rimasta, quella, l’unica sconfitta ...

Live Liverpool-Napoli 0-1 Ad Anfield comincia la ripresa : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

Live Liverpool-Napoli 0-1 Ottimo primo tempo degli azzurri : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

LIVE Liverpool-Napoli 0-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : partenopei in vantaggio ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO 49′ Finisce qui la prima frazione! Il Napoli termina in vantaggio. 49′ MERET! CHE PARATA! Milner superlativo, passa in area palla al piede: si supera l’ex SPAL. 48′ Ammonito Klopp per proteste! 47′ Si scalda il match! Scontro tra Mané e Allan. 45′ 4 minuti di recupero! 45′ RECLAMANO I REDS! MANE’ A TERRA! Anfield mugugna dopo ...

Napoli transformer : vince 1-0 a Liverpool dopo 45 minuti. Gol di Mertens : Il Napoli in vantaggio dopo 45 minuti. Ad Anfield Road, contro il Liverpool. È un’altra squadra rispetto a Milano. Rete di Mertens al 22esimo. È un Napoli transformer. Regge benissimo per 35 minuti, soffre molto nel finale in cui non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Quando fa freddo, Ancelotti si copre. Lo ha sempre fatto. Lo fece quando il Milan visse una crisi simile a quella attuale del Napoli. dopo l’infelice ...

Liverpool-Napoli - Mertens regala ai partenopei il gol del vantaggio [VIDEO] : Mertens sblocca Liverpool-Napoli: il belga regala il gol del vantaggio ai partenopei in Champions League Se per l’Inter è stato Lautaro Martinez a sbloccare il match, in casa Napoli ci ha pensato Mertens a dare una svolta alla sfida contro il Liverpool in Champions League. Il belga ha regalato alla squadra napoletana la rete del vantaggio al 21′, permettendo dunque ai tifosi di impazzire di gioia, grazie anche ad una situazione ...