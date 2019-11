Liverpool-Napoli | Ancelotti su De Laurentiis | “il disgelo c’è già | anche se stasera

Liverpool-Napoli - dopo il pareggio Ancelotti e Klopp si danno il cinque : Un pareggio che vale quasi una vittoria, quello agguantato ad Anfield dal Napoli di Ancelotti. La squadra ha giocato convalescente contro un’avversaria di spessore notevole, il Liverpool di Klopp, la squadra più forte d’Europa. I due tecnici sono due giganti del calcio e hanno messo in campo le loro idee di calcio e i protagonisti del loro gioco chiudendo la partita in pareggio, e dimostrando l’assoluta parità. All’uscita dal campo, quando si ...

Dopo il pareggio con il Liverpool - il Napoli passa agli ottavi di Champions se… : Dopo il pareggio conquistato questa sera ad Anfield il Napoli passa il turno ed approda agli ottavi di Champions se ovviamente batte il Genk al San Paolo, ma la formazione di Ancelotti ha diverse alternative. Se per esempio la gara tra Salisburgo e Liverpool dovesse finire in pareggio, agli azzurri basterebbe un pareggio in casa per passare con 10 punti. Il Napoli però rivede adesso anche un barlume per poter passare il turno da primo in ...

Champions League - l'Inter batte lo Slavia : Lautaro e Lukako - sorpasso al Borussia. Napoli pari col Liverpool : l'Inter resta aggrappata alla qualificazione agli ottavi di Champions League: vince 3-1 in casa dello Slavia Praga con un grandissimo finale, trascinata dai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Lukaku, con tanto di beffa Var sul pareggio dei cechi (arrivato su rigore decretato via replay dopo un go

Calcio - Champions League 2019-2020 : l’Inter trionfa a Praga - il Napoli pareggia a Liverpool : Una vittoria e un pareggio: è questo il bilancio della serata di Champions League per Inter e Napoli impegnate in questa serata di Champions League. Gli uomini di Antonio Conte hanno trionfato in trasferta sul campo dello Slavia Praga: 3-1 lo score in favore dei nerazzurri. Una prestazione di altissimo profilo tecnico e psicologico quella dei meneghini, passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad una splendida rete dell’argentino ...

In Champions League l’Inter ha battuto lo Slavia Praga - il Napoli ha pareggiato contro il Liverpool : Nelle partite di Champions League che si sono giocate stasera l’Inter ha battuto 3-1 in trasferta lo Slavia Praga, mentre il Napoli ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Liverpool. L’Inter è andata in vantaggio con un gol di Lautaro

Il Napoli è vivo. Partita in trincea a Liverpool (il pallone che piace a noi) : 1-1 : Il Napoli è vivo. Pareggia a Liverpool 1-1. Gioca una Partita di quelle che piacciono a noi quasi cinquantenni. Il pallone overo (scritto proprio così, overo). Due linee di trincea. Quando si può si va avanti. Altrimenti si sta al palo ad aspettare. Ci perdoni Arrigo Sacchi ma noi stasera dovevamo portare la pellaccia a casa. Con una squadra disastrata, tra ammutinamenti, sanzioni a mezzo raccomandata, capitani che si ammalano. Proprio qui dove ...

Liverpool-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Koulibaly muro - Fabian come il fratello dello sposo [FOTO] : Liverpool-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Prima contro seconda, reds contro azzurri, Salah contro Mertens. Grande serata ad Anfield per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Gli uomini di Ancelotti bloccano in casa propria gli inglesi pregustando anche la vittoria con il vantaggio di Mertens. Pareggia Lovren, ma finisce 1-1. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Liverpool Alisson ...

Napoli - è una grande impresa! Gli azzurri bloccano il Liverpool ad Anfield e pregustano anche il colpaccio [FOTO] : Liverpool-Napoli live – Campioni in carica in Champions e ‘straprimi’ in Premier League. Il Liverpool stellare di Jurgen Klopp, però, non ha ancora chiuso i conti con la qualificazione agli ottavi. Di fronte il Napoli di Ancelotti che vive un momento di difficoltà, ma che (poco più di due mesi fa, quando c’era ancora serenità) è riuscito ad infrangere il muro reds. Era ed è rimasta, quella, l’unica sconfitta ...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : pareggio ad Anfield! Girone E apertissimo. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Tra poco le Pagelle. 22.57 Il Napoli pareggia contro il LIVErpool ad Anfield per 1-1 dopo un buon match, ingabbiando ancora i campioni d’Europa, che a tratti giocano bene, ma soffrono il gioco unito e difensivo della squadra di Ancelotti. I Reds vanno sotto con il gol in diagonale di Mertens, rispondendo con Lovren dominando a tratti ma non avendo forze per chiuderla: dopo le tante ...

VIDEO Liverpool-Napoli 1-1 - Highlights - gol e sintesi : pari ad Anfiel a Mertens risponde Lovren : Termina 1-1 ad Anfield tra Liverpool e Napoli, match valido per il Gruppo E di Champions League 2019-2020. Un buona prova per gli uomini di Carlo Ancelotti che strappano il pari sul campo dei campioni d’Europa, mantenendo la seconda posizione nel raggruppamento alle spalle dei Reds. Alla rete del belga Dries Mertens ha risposto Lovren sugli sviluppi di un calcio piazzato nella ripresa. Di seguito gli Highlights del match: VIDEO ...