LIVE Slavia Praga-Inter 1-1 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | inizia la ripresa

Slavia Praga-Inter 1-1 LIVE - iniziato il secondo tempo!

LIVE Slavia Praga-Inter 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : pareggio alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Finisce un primo tempo pieno di emozioni, Slavia Praga-Inter 1-1. 45′ Ci saranno due minuti di recupero. 43′ L’Inter prova un contropiede con Candreva, l’esterno italiano arriva al limite dell’area e mette in mezzo, pallone fuori. 41′ Dal possibile 2-0 si passa al 1-1, Slavia Praga attacca ancora alla ricerca del vantaggio. 39′ De Vrij in ...

Slavia Praga-Inter 1-1 LIVE - pareggio di Soucek su un rigore che farà discutere!

LIVE Slavia Praga-Inter 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Soucek pareggia su rigore assegnato dal var : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Dal possibile 2-0 si passa al 1-1, Slavia Praga attacca ancora alla ricerca del vantaggio. 39′ De Vrij in area di rigore aggancia il piede di Stanciu che l’arbitro fa continuare l’azione ma il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro al momento del gol di Lukaku. 38′ Gol, Soucek, rigore tirato con una botta centrale, Handanovic non può nulla, Slavia ...

LIVE Slavia Praga-Inter 0-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro Martinez sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ Soucek prova il tiro da fuori, para agevolmente Handanovic. 27′ Tiro al volo di piatto di Stanciu dentro l’area di rigore ma non arriva a trovare la porta. 25′ Lo Slavia Praga prova ad organizzare una risposta adeguata ma l’Inter ora riesce a prevenire le azioni offensive. 23′ Prova subito a raddoppiare Lautaro Martinez ma il tiro da fuori esce troppo ...

Slavia Praga-Inter 0-1 LIVE - ancora Lautaro Martinez!

LIVE Slavia Praga-Inter 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Husbauer pericoloso con un colpo di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Giallo per Vecino che stende il numero otto dello Slavia Praga a centrocampo. 11′ Brozovic per Lautaro che prova subito il tiro in porta, palla fuori di poco vicino al secondo palo. 9′ L’Inter riesce finalmente ad alzare il baricentro del gioco, prova ora il possesso palla. 7′ Husbauer arriva al colpo di testa su cross di Stanciu, la palla sfiora il ...

Slavia Praga-Inter 0-0 LIVE - partiti!

LIVE Slavia Praga-Inter 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : si parte all’Eden Aréna! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Clima freddo ma le squadre sono pronte a dare spettacolo sul campo, manca poco al calcio d’inizio. 20.54 Entrano in campo le due squadre, fischio d’inizio a breve. 20.51 Presente all’Eden Arena per supportare i nerazzurri anche il presidente Steven Zhang. 20.48 Mancano solamente sei minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 20.45 Recupera Politano per la ...

LIVE Slavia Praga-Inter 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - Lukaku e Lautaro Martinez titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Presente all’Eden Arena per supportare i nerazzurri anche il presidente Steven Zhang. 20.48 Mancano solamente sei minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 20.45 Recupera Politano per la panchina, pronto per essere utilizzato in gara in corso. 20.42 L’Inter è in totale emergenza a centrocampo con i soli Borja Valero, Vecino e Brozovic disponibili. 20.39 Lo Slavia ...

LIVE Slavia Praga-Inter - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Borja Valero in campo dal primo minuto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Immagini dallo spogliatoio dell’Inter: Slavia Praga-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : c’è Borja Valero in mezzo : Slavia Praga-Inter live – Trasferta decisiva per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono costretti a vincere. Inoltre si attendono buone notizie dal Camp Nou dove il Barcellona ospita il Borussia Dortmund. Avversari i cechi dello Slavia Praga. All’andata fu un pareggio, con un brutto primo tempo dell’Inter e una grande ripresa. I cechi hanno soltanto la possibilità di centrare l’Europa League e si ...

LIVE Slavia Praga-Inter - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : gioca Candreva sulla destra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: Slavia PRAGA (4-3-2-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Husbauer, Soucek Stanciu; Sevcik, Masopust, Olayinka,. All. Trpisovsky INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte 20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Slavia Praga-Inter, ...

LIVE Slavia Praga-Inter - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Conte costretto a vincere - è emergenza a centrocampo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Slavia Praga-Inter – Le probabili formazioni di Slavia Praga-Inter Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Slavia Praga-Inter, match valido per la penultima giornata del Gruppo F di Champions League 2019-2020. Alla Eden Arena gli uomini di Antonio Conte saranno costretti a massimizzare la loro prestazione ed a battere i cechi per sperare ancora nella qualificazione ...