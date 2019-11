LIVE Slavia Praga-Inter 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | si parte all’Eden

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.57 Clima freddo ma le squadre sono pronte a dare spettacolo sul campo, manca poco al calcio d’inizio. 20.54 Entrano in campo le due squadre, fischio d’inizio a breve. 20.51 Presente all’Eden Arena per supportare i nerazzurri anche il presidente Steven Zhang. 20.48 Mancano solamente sei minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 20.45 Recupera Politano per la panchina, pronto per essere utilizzato in gara in corso. 20.42 L’è in totale emergenza a centrocampo con i soli Borja Valero, Vecino e Brozovic disponibili. 20.39 Loperso solo tre delle ultime 10 gare casalinghe europee (V4 P3), anche se le sconfitte sono arrivate nelle ultime quattro gare; in cinque partite su 10 non ha subito gol. 20.36 Il club diha raccolto cinque punti nell’unica altracipazione alla fase a ...

