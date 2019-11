LIVE Liverpool-Napoli 1-1 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | finale da vivere ad

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83′ Minuti finali darpool. 81′ Fuori Mertens, dentro Elmas: secondo cambio per il. 79′ FABINHO! Tiro che sfiora gli incroci. 78′ Fuori Milner, dentro Alexander-Arnold: linfa per Klopp. 76′ Mancano 15′ alla fine: ilormai ha rinunciato a giocare. 74′ Pallone sempre tra i piedi dei giocatori di casa. 72′ Fuori Lozano, che ha sofferto la fisicità difensiva inglese, e dentro Llorente. 70′ Sofferenza difficile da sostenere fino alla fine per il, sin qui lodevole in difesa. 68′ Atterrato Allan da ben tre giocatori dei Reds; il brasiliano è stato eroico sin qui. 67′ Pareggio meritato per i padroni di casa. Ilè sulle gambe e non riesce più ad uscire. 66′ Grande stacco di testa di Lovren che forse aveva fatto fallo su Mertens: il ...

MassMarianella : Anfield, Champions League, la Kop, le note da brividi del YNWA, con la squadra italiana che ha messo + in difficolt… - SiamoPartenopei : LIVE - Liverpool-Napoli 1-1 (21' Mertens, 65' Lovren): i Reds pareggiano da calcio d'angolo - zazoomblog : LIVE Liverpool-Napoli 0-0 Champions League 2019-2020 in DIRETTA: in palio la qualificazione ad Anfield! -… -