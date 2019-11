LIVE Liverpool-Napoli 0-1 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | Mertens sblocca la gara

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31′ Ci prova Firmino: blocca Meret. 29′ Fallo di Milner su Di Lorenzo: tante interruzioni sin qui. 28′ Ancelotti sprona i suoi che stanno giocando in maniera diversa dalle ultime uscite. 26′ Ci prova van Dijk: tiro alle stelle. 25′ Sorpreso ilrpool dunque: al momento, il, sarebbe qualificato! 23′ Decisione confermata: partenopei in vantaggio ad Anfield! 22′ Grande verticalizzazione perche poi ha chiuso in diagonale: occhio al Var che potrebbe intervenire per un fallo su van Dijk. 21′ DRIES! 1-0! VANTAGGIO PARTENOPEO! 20′ Inter in vantaggio contro lo Slavia Praga: l’hata Lautaro Martinez. 19′ Dentro Wijnaldum per Fabinho: non ce la fa l’ex Monaco. 18′ MIRACOLOSO KOULIBALY! Il senegalese ferma in tempo Milner che ...

MassMarianella : Anfield, Champions League, la Kop, le note da brividi del YNWA, con la squadra italiana che ha messo + in difficolt… - SiamoPartenopei : LIVE - Liverpool-Napoli 0-1 (21' Mertens): il belga porta gli azzurri in vantaggio ad Anfield! - CretellaRoberta : Champions LIVE: Slavia Praga-Inter 0-1 e Liverpool-Napoli 0-1: In campo dalle 21 la penultima giornata della fase a… -