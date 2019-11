LIVE Liverpool-Napoli 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | in palio la

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 Si comincia a cantare ad Anfield! 20.52 Fari puntati su Dries Mertens, in appannaggio nell’ultimo periodo: 7 gol quest’anno, di cui 3 in. 20.50 Manca sempre meno all’inizio: ilrpool continuerà a stabilire la sua supremazia oppure iluscirà dalla crisi? 20.48 Stasera dunque toccherà ad Inter, che potete seguire sempre su OA Sport, eprovare a convincere in Europa: poi, domani, sarà la volta delle romane, in bilico per la qualificazione in Europa. 20.46 La Dea nerazzurra può ancora sperare nella qualificazione se dovesse battere lo Shakhtar e lo stesso dovesse fare il Manchester City contro la Dinamo Zagabria. 20.44 Le italiane ieri hanno brillato in campo europeo: la Juventus ha battuto 1-0 l’Atletico Madrid, conquistando il primo posto nel girone, mentre ...

MassMarianella : Anfield, Champions League, la Kop, le note da brividi del YNWA, con la squadra italiana che ha messo + in difficolt… - semosemprenoi : RT @MassMarianella: Anfield, Champions League, la Kop, le note da brividi del YNWA, con la squadra italiana che ha messo + in difficoltà ne… - christian_vit85 : RT @MassMarianella: Anfield, Champions League, la Kop, le note da brividi del YNWA, con la squadra italiana che ha messo + in difficoltà ne… -