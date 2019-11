LIVE Liverpool-Napoli 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | equilibrio ad Anfield!

LIVErpool-Napoli 0-1 LIVE - Mertensss manda in vantaggio gli azzurriii!!! : liverpool-Napoli live – Campioni in carica in Champions e ‘straprimi’ in Premier League. Il liverpool stellare di Jurgen Klopp, però, non ha ancora chiuso i conti con la qualificazione agli ottavi. Di fronte il Napoli di Ancelotti che vive un momento di difficoltà, ma che (poco più di due mesi fa, quando c’era ancora serenità) è riuscito ad infrangere il muro reds. Era ed è rimasta, quella, l’unica sconfitta ...

LIVE LIVErpool-Napoli 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : si parte ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Squadre in campo: suona l'inno! 20.57 Arbitra lo spagnolo classe '76 Carlos del Cerro Grande. 20.56 Squadre nel tunnel di LIVErpool! 20.54 Clima pazzesco, come sempre, sulle note di "You'll Never Walk Alone". 20.53 Si comincia a cantare ad Anfield! 20.52 Fari puntati su Dries Mertens, in appannaggio nell'ultimo periodo: 7 gol quest'anno, di cui 3 in Champions League.

LIVE LIVErpool-Napoli - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : fuori Callejon ad Anfield contro i campioni d'Europa! : 20.28 Il Napoli proverà ad affidarsi al duo Lozano-Mertens, con il messicano reduce dal secondo centro in Serie A contro il Milan: l'ex PSV prova a ad ingranare sotto al Vesuvio. 20.26 I Reds hanno vinto contro il Crystal Palace nell'ultima giornata di campionato: il tridente Salah-Firmino-Manè è in forma smagliante. Il Napoli si saprà difendere? 20.24 Il LIVErpool è saldamente al comando della Premier League.

Champions League – LIVErpool-Napoli : le formazioni ufficiali : Liverpool-Napoli: Ancelotti ha sciolto i dubbi. C’è una esclusione a sorpresa! Come aveva anticipato la redazione di Sky Sport, la grande novità è la presenza di Di Lorenzo al posto di Callejon. Maksimovic scelto come terzo di difesa, c’è Mario Rui a sinistra. Recupera Fabian che agirà sulla corsia mancina con licenza d’accentrarsi. In attacco scelta la coppia da Champions composta da Mertens e Lozano. Leggendo i nomi, ...

Dove vedere LIVErpool-Napoli in TV e in streaming : Il Napoli si qualifica con una vittoria, o se il Salisburgo non batte il Genk: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21

LIVE LIVErpool-Napoli - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : trasferta da brividi ad Anfield contro i campioni d'Europa : LIVErpool-Napoli, Champions League 2019-2020: programma, orari e tv. Le probabili formazioni– Calcio, Champions League 2019-2020: Juventus ed Atalanta vincono contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che questa volta ci porterà presso lo stadio "Anfield" nel Regno Unito, per la sfida tra LIVErpool e Napoli.