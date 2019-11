L’Inter è più forte anche del Var | Lautaro e Lukaku sono incontenibili | show della Lu-La

Google Maps con una piccola modifica delL’Interfaccia dà più potere agli utenti : Con una modifica lato serve il team di Google sta implementando la possibilità di modificare e gestire il proprio profilo pubblico da Google Maps L'articolo Google Maps con una piccola modifica dell’interfaccia dà più potere agli utenti proviene da TuttoAndroid.

Serie A - crisi Napoli : lo 0-0 in casa col Genoa tra i fischi è il punto più basso dell’era De Laurentiis. L’Inter sorride (senza convincere) : C’è la sofferenza e il premio finale, per l’Inter. C’è il buio pesto per il Napoli. Dopo ammutinamenti, polemiche, e un martedì di Champions bollente il ritorno in campo in campionato porta umori diametralmente opposti per nerazzurri e partenopei. In casa Inter la tensione, dopo le accuse di Conte alla società nel post gara di Dortmund si avverte e il Verona quasi ne approfitta: l’Inter è imprecisa e bruttina, gli ...

L'Interfaccia di Google Assistant si restringe e diventa più smart : Google Assistant con l'interfaccia più compatta, ossia realizzata in modo tale che le risposte visive non occupino più l'intero display, arriva su altri device

Il senso delL’Intervento di Ruini è più profondo di una mezza frase su Salvini : Al direttore – Passano i giorni ma l’eco dell’intervista del cardinale Ruini al Corriere non si spegne. Ancora martedì scorso, da Floris, Elsa Fornero ha commentato incredula, con una certa acidità, la moderatissima apertura di credito a Salvini da parte del cardinale come un vero e proprio scandalo

Juric : “La Juve ha qualcosa in più tecnicamente. L’Inter è più tosta” : Ai microfoni di Sky, nel post partita di Inter-Verona, l’allenatore del Verona Ivan Juric. “Penso che abbiamo dato il massimo in questo momento. Il primo tempo lo abbiamo pensato così. Nel secondo tempo volevamo alzare un po’ in più quando si poteva, un po’ di ripartenze le potevamo fare meglio ma L’Inter è una squadra forte. In questo momento era difficile per noi. I miei ragazzi hanno dato tutto, va bene. Dispiace un po’ prendere gol così, ma ...

Biasin : Conte non può non accorgersi che l’investimento più grande delL’Inter è stato lui : Su Libero, Fabrizio Biasin analizza l’incazzatura di Conte di martedì sera, dopo la partita con il Borussia, “si è incazzato”. Un’incazzatura esagerata, scrive, anche perché non giustificata dal momento. Non c’è necessità di sparare addosso ai dirigenti in questa fase della stagione. Fino a gennaio, e al mercato, c’è poco da fare. Adesso che Conte ha fatto il Conte, cioè si è incazzato, toccherà a Marotta ...

L’Inter è a corto d’ossigeno - Conte sempre più preoccupato : svolta sul mercato o addio sogni di gloria : I primi anticipi della 10^ giornata del campionato di Serie A hanno fornito già interessanti indicazioni anche per la zona scudetto, riscatto dell’Inter che ha vinto con qualche sofferenza sul campo del Brescia, 1-2 il risultato finale con le reti siglare di Lautaro Martinez e Lukaku poi l’autogol di Skriniar che ha riaperto solo parzialmente la sfida. In attesa della partita della Juventus contro il Bologna l’Inter si è ...

Sabrina Paravicini dopo L’Intervento contro il cancro al seno : “Riesco ad alzare il braccio - pensavo che non l’avrei più mosso” : Sette settimane dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta per sconfiggere il cancro al seno che l’ha colpita, Sabrina Paravicini sta molto meglio. A dirlo è la stessa attrice ex protagonista di “Un medico in famiglia” in un post su Instagram in cui ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, raccontando tutti i suoi notevoli progressi dal punto di vista fisico. “Sette settimane dopo ...

“Non riuscivo più a guardarmi allo specchio”. Taylor Mega rifatta - L’Intervento che le ha rovinato la vita : Taylor Mega, la super influencer che fa impazzire i fan parla degli interventi di chirurgia a cui si è sottoposta per diventare quella che è oggi. L’occasione sono alcune domande che i fan le pongono nelle Instagram Stories. “Vorrei dimagrire e tornare al mio fisico dell’anno scorso – racconta senza filtri via social a proposito del suo rapporto con la bellezza – Pesavo due kg in meno, ora lo stress purtroppo mi ha fatta ingrassare”. Ah, noi non ...

Barcellona - Vidal sempre più lontano dal progetto tecnico di Valverde : L’Inter piomba sul cileno : Il centrocampista cileno è sempre più ai margini del progetto tecnico di Valverde, le sue parole nel post match con lo Slavia Praga lo confermano. E l’Inter valuta l’assalto a gennaio Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona nel mercato di gennaio, il centrocampista cileno infatti non rientra nei piani di Ernesto Valverde, il quale non gli ha concesso molto spazio nelle ultime settimane. LaPresse/Marco Alpozzi Anche nel ...

Gol Icardi - l’argentino sempre più decisivo : ottime notizie anche per L’Inter [VIDEO] : GOL Icardi – Si sono concluse le partite di oggi valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, non solo Juventus e Atalanta ma anche tanta altre partite interessanti. In particolar modo tutto facile per il Psg che ha vinto in trasferta contro il Brugge con il netto risultato di 0-5. Il protagonista di giornata è stato ancora una volta Mauro Icardi, l’attaccante argentino continua a trascinare il club ...

NBA – Houston Rockets - l’infortunio al piede di Gerald Green è più grave del previsto : rischia di saltare L’Intera stagione : l’infortunio al piede di Gerald Green potrebbe risultare più grave del previsto: il cestista dei Rockets rischia di stare fuori l’intera stagione Una notizia alquanto negativa arriva a pochi giorni dall’inizio della regular season degli Houston Rockets: l’infortunio di Gerald Green potrebbe rivelarsi più grave del previsto. Il cestista, presente a Houston nelle ultime 3 stagioni, ha riportato un infortunio al piede che secondo Shams ...

La nuova vita a Cagliari e l’addio alL’Inter - a tutto Nainggolan : “strano non calcolare più un giocatore che…” : Il centrocampista belga ha parlato della sua nuova avventura a Cagliari, soffermandosi anche sulle sue esperienza alla Roma e all’Inter Radja Nainggolan è tornato a casa, il centrocampista belga infatti si è ripreso la maglia del Cagliari nel corso dell’ultima finestra di mercato, spinto anche dalla decisione dell’Inter di non contare più su di lui. LaPresse/Alessandro Tocco Una situazione strana, che il Ninja è riuscito ...

Gazzetta : L’Inter trova la prima sconfitta e la convinzione di essere più forte di quanto pensasse : L’ Inter del Camp Nou è come la Sagrada Familia: incompleta, ma bella ed emozionante. Scrive la Gazzetta dello Sport commentando la sconfitta rimediata ieri sera in Champions dai nerazzurri contro il Barcellona di Messi e Suarez. Un primo tempo giocato alla grande in cui l’Inter ha rischiato di andare al raddoppio in un paio di occasioni. Poi ci si è messo l’arbitro Skomina che prima ha ignorato un chiaro rigore su Sensi e poi ha ...