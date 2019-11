«Le Spice Girls preparano nuove canzoni» | la rivelazione di Emma Bunton

Le Spice Girls non vogliono Adele nella loro band : La popstar Adele, vincitrice di un Oscar e innumerevoli Grammy, si è sentita declinare la sua offerta di essere il nuovo quinto membro della band delle Spice Girls dopo che Posh Spice, alias Victoria Beckham, ha annunciato che non intende più cantare, preferendo concentrarsi sulla sua carriera di stilista. Si sarebbe quindi liberato un posto nella mitica band anni Novanta di cui Adele è una fan sfegatata. Sul suo Instagram ha postato foto di lei ...

Spice Girls - niente più tour per l'astio tra Mel B e Geri? : niente tour in Australia e niente resident-show a Las Vegas per le Spice Girls, forse a causa di una presunta faida tra Mel B e Geri Halliwell. Il DailyMail racconta come le due artiste non si parlino più dalla fine del tour delle Spice nel Regno Unito, conclusosi pochi mesi fa. Pare che tutto sia partito dal rifiuto di Geri di proseguire con le esibizioni - rifiuto che avrebbe portato alla perdita di un guadagno presumibilmente stimato in 50 ...

Spice Girls - le foto su Instagram - : Fonte foto: InstagramSpice Girls, le foto su Instagram 1Sezione: Spettacoli Tag: Spice Girls Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini delle Spice Girls oggi, tratte dai loro profili Instagram: ecco come sono ora Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton, Mel C e Victoria Beckham Le Spice Girls sono tornate insieme - con l'eccezione di ...

Victoria Beckham sceglie il suo look preferito da Spice Girls - : Erika Pomella Durante un suo intervento ad un talk show britannico, Victoria Beckham ha ricordato i suoi giorni da Posh e ha scelto il suo outfit preferito Sebbene Victoria Beckham abbia scelto di andare avanti con la sua vita e la sua carriera, allontanandosi definitamente dalle Spice Girls, di certo non ha dimenticato i suoi giorni come la Posh del gruppo. Nonostante le polemiche con le Spice Girls e la mancata partecipazione di ...

Niente tour in Australia per le Spice Girls. Geri non ha bisogno di soldi : Niente tour in America e in Australia per le Spice Girls, secondo le ultime indiscrezioni a causa di Geri Halliwell, la reunion della band finisce qui. È stato un successo senza precedenti il tour nel Regno Unito delle Spice Girls che ha infiammato gli stadi inglesi e dell’Irlanda. Un tour che ha visto la celebre girl band nella formazione originale senza la presenza di Victoria Beckaham. Un successo che però è stato minato da ...

Geri tradisce ancora le Spice Girls? Fan furiosi contro di lei : Dopo le scuse di Wembley, nella serata finale del Reunion Tour, quando si era detta dispiaciuta per aver lasciato le Spice Girls ed essere stata la causa dello scioglimento del gruppo, secondo il "Sun" Geri avrebbe cambiato idea e starebbe per abbandonare ancora, e questa volta per sempre, la band\\ Nessun nuovo tour per le Spice Girls e ancora una volta per colpa di Geri Halliwell che già nel 1998 lasciò la band, decretandone la ...

Emma Stone si rompe una spalla al concerto delle Spice Girls : L’attrice, grande ammiratrice delle Spice, è caduta malamente mentre assisteva al concerto a Wembley: ora sono a rischio le riprese del film “Cruella”, il prequel de “La carica dei 101”. L’attesissima reunion delle Spice Girls ha mietuto una vittima illustre: Emma Stone. L’attrice era a Wembley per assistere al concerto delle mitiche Spice, la band britannica tutta al femminile che ha segnato la scena pop degli anni Novanta. ...