Le prudono gli occhi | si guarda e vede 14 vermi

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Una giovane donna di 27 anni, Abby Beckley, era in macchina e dall’Oregan si stava dirigendo in Alaska. Ad un certo punto sentì un forte prurito nell’o e si grattò. Poiché il prurito, invece di diminuire aumentava, si guardò nello specchietto e rimase terrorizzata quando vide che c’era un verme. Poiché il prurito aumentava a dismisura si guardò ancora e ne vide altri di. Non capendo cosa stesse succedendo decise di tornare indietro a casa sua per consultare molto velocemente un oculista. L’oculista, il dottor Erin Bonura, pur ammettendo di non aver mai visto una cosa del genere, le disse così: “So che sembrerà una cosa bizzarra e strana chiederle di rimuovere imano mano che si formano, ma questa è la cosa migliore da fare, perché se dovessi prescriverle un rimedio, i parassiti moriremmo, ma anche i suoi”. Con il passare dei giorni l’oculista le ...

