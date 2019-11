Le magnifiche ossessioni di Charlotte Salomon

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Luca Beatrice «Vita? o teatro?» è il capolavoro, fra romanzo e pittura, della giovane artista di talento, morta ad Auschwitz Un lavoro gigantesco, epico, esistenziale, ipertrofico, ridondante. A lungo misconosciuto, segnato dalla tragedia. E anche va detto, kitsch, esagerato, ambiziosissimo, naif qui e là. In tempi di libri e cataloghi usa e getta, l'editore romano Castelvecchi si butta, controcorrente, nella grande impresa dando alle stampe 820 pagine a colori al prezzo di 115 euro, eppure scommettiamo che questa edizione non piacerà solo ai collezionisti, bibliofili, esperti d'arte. C'è di più, c'è una storia umana e c'è, soprattutto, la Storia del 900. Valore testamentario, tanto per non dimenticare. Il volume si intitola come una duplice domanda, Vita? o teatro?, e le risposte sono incerte poiché in ogni grande romanzo la finzione si intreccia con la realtà. L'autrice ...