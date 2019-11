L’Art Bonus finanzierà il restauro delle chiese di Venezia e Matera danneggiate dall’acqua

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L'emendamento con cui si allarga la platea dei beneficiari possibili dell'Artè in discussione in Parlamento: in pratica si tratta di estendere anche a beni ecclesiastici, come ledida acqua e fango, la possibilità di usare i fondi messi a disposizione dal mecenatismo culturale.

MarcheMusei : Art Bonus oltre 400 milioni di euro. Al vaglio l - HankHC91 : RT @ArteMagazine: L'Art Bonus supera i 400 milioni di euro e viene esteso alle chiese danneggiate di Matera e… - ArteMagazine : L'Art Bonus supera i 400 milioni di euro e viene esteso alle chiese danneggiate di Matera e… -