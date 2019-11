L’Alitalia non decolla | governo sulle nuvole | sfuma super-commissario | si pensa a

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L'incertezza regna sovrana sulla situazione di Alitalia. Mentre le varie ipotesi si rincorrono, oggi il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ha ribadito che ilsta valutando tutte le opzioni sul tavolo che siano di mercato o no. "Al momento non c'e' una soluzione di mercato, dobbiamo capire come crearla o come fare azioni che ci portino, in un tempo compatibile con la dotazione finanziaria che ha la struttura commissariale, a trovare una soluzione diversa", ha spiegato.Sembra tramontata invece l'ipotesi di un, anche se oggi il ministro non l'ha esclusa. Pur apprezzando il lavoro fatto dai commissari ("hanno svolto un lavoro in condizioni molto complicate e nel modo migliore possibile") Patuanelli ha affermato che "qualsiasi scelta che sara' fatta sia di prosecuzione sia di interruzione del mandato verra' comunicata prima ai commissari e non ...

