La straodinaria novità eco-friendly di Salomon | la scarpa da corsa che può essere

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il brandsvela l’inedito progetto di unadache puòriciclata in uno scarpone da sci, ed entro il 2030 si impegna a ridurre del 30% le emissioni di carbonioSports, leader mondiale nel trail running e nelle attrezzature per gli sport invernali, è orgogliosa di annunciare i dettagli del suo nuovo Play Minded Program, che affronta l’impegno immediato e a lungo termine della società per gestire la propria attività in modalità più sostenibile. Come parte di questo programma, il marchio svela il progetto di una nuovadache puòcompletamente riciclata in uno scafo di scarpone da sci. Frutto di oltre 18 mesi di ricerca e sviluppo, questa nuovaè in mostra questa settimana all’opening del nuovissimo e più grande Experience Store dia Monaco, in Germania. Il programmaPlay Minded comprende quattro aree ...