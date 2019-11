La riconoscete? È la professoressa Petolicchio de “Il Collegio” | ma il suo aspetto nella

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Tutti si chiedono chi sia davvero la prof. Maria Rosadel Collegio 4. Partiamo subito col dire che la donna ha 54 anni, è di origine campana ed è diventata famosa dopo essere entrata nel cast del “Il, dove ricopre i panni delladi matematica a partire dalla seconda stagione. La cosa che in pochi sanno è che insegna materie scientifiche anchevita privata. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico L. Da Vinci di Salerno ed essersi laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha cominciato a lavorare nelle scuole statali nel 2001.È severa e intransigente e si ritrova alla perfezione con il ruolo che deve interpretare nel docu-reality di Rai2, non a caso è stata soprannominata Rottermeier. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con Sergio Mari, ha due figlie, Nunzia ed Elena, una cagnolina e, ...